La clave de Letizia Ortiz para usar el rosa en invierno: chaqueta low cost y el mix black

En una nueva aparición oficial en Pamplona, Letizia Ortiz volvió a captar todas las miradas con un estilismo que combina sofisticación, funcionalidad y cercanía. Fiel a su estilo elegante pero cada vez más relajado, la monarca eligió un look que no solo confirma su buen ojo para la moda, sino también su capacidad para transformar prendas accesibles en verdaderas piezas de impacto.

Letizia Ortiz en Pamplona

Lejos de apostar por grandes firmas o tendencias imposibles de replicar, Letizia Ortiz recuperó una chaqueta rosa de estilo New Look que ya había llevado meses atrás y la convirtió nuevamente en protagonista. Una elección que refuerza su mensaje de moda consciente y demuestra que una buena prenda puede reinventarse según cómo se combine.

El rosa como un must para el invierno

La pieza estrella del conjunto de Letizia Ortiz fue un blazer rosa, de silueta estructurada y corte femenino, que aportó luz y frescura a un estilismo pensado para enfrentar las bajas temperaturas. Más allá de su diseño elegante, uno de los detalles que más llamó la atención fue su origen: se trata de una prenda low cost adquirida en rebajas, un gesto que vuelve a acercar la imagen de la Reina al público.

Letizia Ortiz en Pamplona

Aunque el rosa suele asociarse a estaciones más cálidas, Letizia Ortiz demuestra que también puede ser una apuesta fuerte para el invierno. El secreto está en elegir el tono adecuado y, sobre todo, en saber con qué combinarlo.

La combinación con el negro, el detalle que elevó el look

Para equilibrar la delicadeza del rosa, Letizia Ortiz apostó por el negro absoluto: una blusa y pantalones sastreros de Hugo Boss que aportaron estructura, profundidad y ese aire de autoridad necesario para una agenda oficial. La combinación entre ambos colores genera una armonía perfecta entre feminidad y sofisticación.

Letizia Ortiz en Pamplona

El look se completó con el pelo suelto, ondas naturales y raya al costado, reafirmando esa estética effortless que la reina viene consolidando en sus últimas apariciones. En los pies, eligió unos zapatos de Pretty Ballerinas con taco bajo, cómodos pero elegantes. Como toque final, Letizia Ortiz volvió a apostar por sus joyas insignia: el anillo Coreterno y unos delicados pendientes de Gold&Roses.