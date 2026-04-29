La reina Letizia marca tendencia con su look que fusiona el fucsia y el rosa

La reina Letizia deja en claro que la sastrería y el minimalismo elegante es el estilo más fuerte que mantiene al momento de presentarse en eventos protocolares. De esta manera, se volvió una influencia dentro de la moda de la realeza, dejando fuertes tendencias sofisticadas que representan su carácter y le dan presencia. En las últimas horas, sorprendió al alejarse de los colores terrenales y oscuros de siempre y apuntar a la fusión de fucsia y rosa en un conjunto monocromático Barbiecore.

El look total pink de Letizia Ortiz

El look fucsia y rosa de la reina Letizia con el que marcó el regreso del Barbiecore

La realeza también es una manera de conocer las nuevas tendencias de la moda, sobre todo si se quiere mantener un estilo elegante y sastrero en el día a día. La reina Letizia Ortiz marcó su presencia en la industria fashionista al expresar un amor por el minimalismo, los colores oscuros y los trajes de saco y pantalón. Sin embargo, en las últimas horas, decidió apuntar a la originalidad, al demostrar un conjunto inesperado, marcando el regreso del Barbiecore con la fusión del fucsia y rosa.

Para presidir el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026' en Granada, la reina llegó con un traje usual de saco y pantalón recto monocromático, dejando en claro que ese sigue siendo su estilo. Sin embargo, llamó la atención al optar por el total pink, incluso en la remera que la acompañaba debajo. De esta manera, le dio la bienvenida a la primavera con una apuesta lujosa y original, y lo cerró con unos delicados tacos medio abiertos negros y unos aros colgantes de diversos colores.

El look total pink de Letizia Ortiz

El Barbiecore en la realeza

El Barbiecore fue una tendencia muy marcada en las temporadas pasadas, que se sigue manteniendo para ocasiones especiales. Los expertos de la moda encuentran en los looks monocromáticos de tonalidades rosadas una expresión fashionista que va desde celebridades hasta integrantes de la familia real.

En la realeza, fueron varias las reinas que optaron por seguir esta tendencia, dejando en claro cómo lucirlo en los eventos protocolares. Mientras que mujeres como Máxima Zorreguieta y Letizia Ortiz demostraron ser unas amantes de los estilos sastreros, ya sea en vestidos con detalles que marcan su diferencial, Lady Di rompió con todo lo esperado al optar por un conjunto más deportivo y relajado, imponiendo las estampas como parte de la originalidad de la realeza.

El Barbiecore en la realeza

Sin embargo, y con motivo del comienzo de la primavera, la reina Letizia volvió a llevarse los aplausos de los expertos de la moda, al optar por un impresionante traje que fusiona el fucsia con el rosa, en un regreso épico del Barbiecore. Los usuarios y amantes de lo fashionista dejaron sus halagos en las postales que la Casa Real compartió en X, y los ojos enamorados cayeron sobre ella, en un importante evento de premiación en Granada.

A.E