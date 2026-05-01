Así es el lujoso barrio en el que vivirá la infanta Sofía en París: naturaleza y tranquilidad

La infanta Sofía vivirá en París en un lujoso barrio que destaca por su naturaleza y tranquilidad. Su nueva residencia se ubica en un entorno sereno y residencial, pensado para acompañar su etapa académica y ofrecerle un espacio equilibrado entre estudio y vida cotidiana. Este cambio marca una nueva etapa en su formación internacional y abre un capítulo en su trayectoria.

Naturaleza y tranquilidad: El lujoso barrio donde vivirá la infanta Sofía en París

La infanta Sofía se empieza a preparar para empezar una nueva etapa de su vida en parís, donde se mudará a un lujoso barrio. El distrito elegido combina la vida local con espacios verdes y un ambiente discreto, ideal para quienes buscan un ritmo más pausado dentro de la capital francesa. Esta elección representa un paso importante en su recorrido académico.

Infanta Sofía

La menor de las hijas del rey Felipe VI y de Letizia Ortiz, de 19 años, continúa ampliando su formación académica en el extranjero. Tras finalizar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales y cursar un primer año en Lisboa prepara su mudanza a Francia para continuar su carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el prestigioso Forward College.

En los próximos meses, la infanta Sofía se trasladará a París para quedarse un año entero, en un entorno que combina el ritmo urbano con la serenidad de la vida de barrio. El nuevo destino se encuentra en el Distrito 14. Esta zona residencial se caracteriza por su ambiente tranquilo y alejado del bullicio turístico, ofreciendo una versión más relajada de la ciudad.

La infanta Sofía se mudará a París

Dentro de este barrio, la cotidianeidad de sus vecinos transcurre entre comercios de proximidad, cafés y amplias avenidas, con un ritmo pausado que favorece la concentración en los estudios y la calidad de vida. Uno de los grandes atractivos de este distrito es el Parc Montsouris, un pulmón verde muy frecuentado por estudiantes y vecinos.

El sector verde que destaca el barrio al que se mudará la infanta Sofía en París

Entre los lugares más destacados del barrio donde se mudará la infanta Sofía en París se encuentra el Parc Montsouris, un pulmón verde muy frecuentado por estudiantes y vecinos. Con amplias áreas para pasear, hacer deporte o simplemente desconectar, este lugar refuerza la sensación de equilibrio entre naturaleza y vida académica.

Forward College donde asistirá la infanta Sofía

El campus del Forward College al que asistirá la hermana de la princesa Leonor está integrado dentro de la Cité Internationale Universitaire, un enclave singular pensado como una auténtica ciudad universitaria. Las instalaciones deportivas también forman parte de la experiencia. Los estudiantes tienen acceso a piscina, pistas de tenis, fútbol y baloncesto, además de salas de pilates y yoga.

La residencia que acogerá a la infanta Sofía cuenta con habitaciones individuales que pueden personalizarse, algunas con baño privado y otras con espacios compartidos. Además, dispone de cocinas equipadas, zonas de estudio y espacios comunes como vestíbulos con bar, futbolín, mesa de billar y piano. El edificio central, con estética de palacio, está rodeado por más de 12 hectáreas de jardines y parques ecológicos, convirtiendo el lugar en un entorno privilegiado.

Forward College donde asistirá la infanta Sofía

La infanta Sofía vivirá en París en un lujoso barrio marcado por la naturaleza y la tranquilidad, un entorno pensado para acompañar su etapa académica y ofrecerle un espacio sereno. La elección de este distrito residencial refleja un estilo de vida que combina estudio y calidad de vida, con la posibilidad de disfrutar de espacios verdes y un ambiente discreto.

VDV