Qué pasaría si se divorcian el príncipe William y Kate Middleton

Los crecientes rumores de crisis matrimonial entre el príncipe William y Kate Middleton plantean la pregunta: ¿qué pasaría si se divorciaran? Si esta posibilidad finalmente se concretara se producirían muchos cambios en la monarquía británica.

Las versiones sobre una posible ruptura entre el príncipe William y Middleton vienen de larga data. Se remontan a varios años atrás, cuando comenzaron a circularon rumores de que el heredero al trono de Inglaterra le habría sido infiel a la princesa de Gales. En los últimos días, esta versión volvió a circular, y la tercera en discordia sería la misma mujer que antes: Rose Hanbury, vieja amiga de la pareja.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, en días más amables entre ellos.

Además de esto, Middleton confesó en una visita que hizo a un mercado de Leeds que, de cara a San Valentín, no esperaba que su esposo le enviara flores. A diferencia de antes, cuando la pareja logró atravesar su crisis, se dice ahora que la tormenta entre ambos sería más profunda y que podría desembocar en separación.

En caso de que se efectúe el divorcio, William seguiría ocupando el primer puesto en la línea de sucesión al trono. El hecho de que esté divorciado no sería un impedimento a la hora de reemplazar a Carlos III como rey, sin embargo Middleton ya no recibiría el tratamiento de Alteza Real, y hasta podría ser que le quiten el título de princesa de Gales, cosa que debe determinar el rey en actividad: Carlos III, quien, paradójicamente, también llegó al trono con el divorcio con Lady Di a cuestas.

Cómo fue el escandaloso divorcio de Lady Di y el príncipe Carlos

El 9 de diciembre de 1992, el entonces primer ministro de Inglaterra, John Major, confirmaba la ruptura de Carlos y Diana. "Se anuncia desde el palacio de Buckingham que, con pesar, el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Sus Altezas Reales no tienen planes de divorciarse y sus posiciones constitucionales no se ven afectadas". Y en su discurso dijo algo clave: "no tienen planes de divorciarse".

Al parecer, al principio la princesa Diana no quería el divorcio, aunque en una entrevista al periodista Jonathan Dimbleby, Carlos admitió que había sido infiel a Diana tras la ruptura de su relación.

La boda entre Lady Di y el príncipe Carlos, cuando ni se imaginaban cómo terminaría su relación.

Pero Carlos no era el único que podía dar entrevistas picantes: en una famosa entrevista para el programa “Panorama”, la princesa Diana también admitió haber sido infiel, además de que contó su dura batalla contra la depresión posparto, las autolesiones y la bulimia. "Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado", dijo, picante, haciendo una irónica referencia a Camila Parker Bowles, entonces amante de Carlos y hoy la reina consorte.

En 1996, tras cuatro años de separación, Carlos y Diana finalmente se divorciaron de forma oficial. Mediante un comunicado, el Palacio de Buckingham manifestó que "la reina y el duque de Edimburgo seguirán haciendo todo lo posible para ayudar y apoyar a los príncipes de Gales, y muy especialmente a sus hijos, en este difícil período" y que "La princesa de Gales conservará el título y será conocida como Diana, princesa de Gales", dijo una portavoz de la royal en un comunicado.

Según los términos del acuerdo de divorcio, Diana conservó sus apartamentos en el palacio de Kensington y ambos se repartieron la custodia de sus hijos, Guillermo y Harry. Diana aceptó renunciar al título de Su Alteza Real y a cualquier futura reclamación al trono británico.