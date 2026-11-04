El rey Carlos y Camilla Parker estuvieron en Antigua y Barbuda: los momentos más divertidos de la visita

Durante la gira por el Caribe que protagonizaron dentro de sus compromisos con la Commonwealth, los reyes Carlos III y Camilla se reunieron con el gobernador general de Antigua y Barbuda, Sir Rodney Williams quien les dio la bienvenida antes de una ceremonia en la que se reconocía a ciudadanos por sus contribuciones al desarrollo nacional.

Camila y Carlos con una vendedora local.

La cumbre reúne a líderes para debatir sobre inversión, desarrollo y cooperación internacional. La pareja disfrutó de actos típicos en diferentes espacios de la isla. Mientras la temperatura rondaba los 30 grados, Camilla lució una túnica off white y el rey un traje gris claro, con corbata en tonos celestes y una flor tìpica en la solapa.

El rey Carlos y la reina Camila divertidos en el Caribe

Dispuesto y de buen humor tomó una pala y plantó un árbol en el astillero histórico Nelson’s Dockyard en la localidad de Saint Paul. Más tarde, visitaron los jardines botánicos de Agave Gardens y conversaron con una vendedora local de platos típicos que lucía una remera con la bandera de ese país.

El rey Carlos plantó un árbol en el astillero histórico de Saint Paul.

Pero la visita de los reyes fue muy comentada en los medios del mundo por otro episodio: durante un desfile militar en Saint Vivian Richards como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de Antigua y Barbuda, el clima cambió de golpe como sucede en el Caribe y una lluvia torrencial invadió el evento. Los asistentes del rey protegieron a Camila pero dejaron a Carlos sin paraguas, lo que originó su reclamo a los gritos. La escena terminó arrancándole carcajadas a la reina Camilla y dejó al monarca bajo el agua.