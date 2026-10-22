La princesa Leonor, entre la universidad y la Corona: así es su vida antes de los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor atraviesa una etapa de importantes cambios personales y académicos. A pocos días de convertirse en una de las grandes protagonistas de los Premios Princesa de Asturias, la hija mayor del rey Felipe VI y Letizia compartió un momento distendido con compañeros de la Universidad Carlos III de Madrid. A través de imágenes que fueron propiciadas por la cuenta Casa Real de España -un perfil que sigue de cerca las noticias de la realeza- se pudo apreciar una escena que permite conocer otra faceta de la heredera al trono, lejos de los actos oficiales y del protocolo que acompaña cada una de sus apariciones públicas.

El recorrido académico de la princesa Leonor a punto de cumplir 21 años

Próxima a cumplir la mayoría de edad, la princesa Leonor combina su formación académica con las responsabilidades que implica su posición dentro de la monarquía española. Su ingreso en la universidad representa un nuevo capítulo después de una trayectoria educativa marcada por experiencias muy diferentes a las de otros jóvenes de su generación. Tras finalizar el bachillerato internacional en Gales, dedicó tres años a su preparación militar, con formación en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

Princesa Leonor | Casa Real de España

Desde septiembre de 2026, cursa Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una carrera que le permitirá profundizar en el funcionamiento de las instituciones, las relaciones internacionales y los desafíos de las sociedades contemporáneas. Estos conocimientos se suman a la preparación que recibe para el papel que deberá desempeñar en el futuro como jefa del Estado.

Los paseos de la princesa Leonor con amigos

Aunque su vida está atravesada por compromisos institucionales, la princesa Leonor también transita experiencias propias de su edad. Las imágenes difundidas por los medios españoles junto a sus compañeros despiertan curiosidad precisamente porque la muestran en una situación habitual para cualquier estudiante. Sin embargo, su condición de heredera convierte estos momentos en noticia y mantiene el interés sobre cómo se desarrolla su vida fuera de los escenarios oficiales, aun cuando los detalles de sus amistades y de su intimidad permanecen bajo reserva.

Princesa Leonor paseando con una amiga por Madrid | Casa Real de España

La agenda de la princesa volverá a cobrar especial relevancia con los Premios Princesa de Asturias, una de las ceremonias más significativas de su calendario anual. El encuentro, que se celebra en Oviedo, reconoce a personalidades y organizaciones destacadas por sus contribuciones en ámbitos como la cultura, la ciencia, las artes y la cooperación internacional. Para la royal, representa una oportunidad de ejercer su papel institucional y de vincular su nombre con una distinción que busca reconocer el talento y el compromiso con la sociedad.

El próximo viernes 23 de octubre, estará al frente de la recepción a los galardonados en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Según lo previsto, será la primera vez que encabece este encuentro sin la compañía de los reyes Felipe VI y Letizia ni de su hermana, la infanta Sofía.

Desde que comenzó a asumir un mayor protagonismo público, su formación y sus apariciones son observadas como parte de un proceso de preparación a largo plazo. Sus años de educación internacional, la experiencia militar y ahora la universidad conforman distintas etapas de un recorrido diseñado para acercarla progresivamente a las responsabilidades de la Corona. Al mismo tiempo, cada cambio abre una nueva oportunidad para ampliar sus conocimientos y desarrollar herramientas que le permitan afrontar los desafíos de su futuro.

Princesa Leonor relajada con amigos | Casa Real de España

A punto de cumplir 21 años, la princesa Leonor continúa construyendo su camino no sólo como futura monarca, sino también realizando actividades de ocio propias de su juventud. Esta jornada con sus amigos en Madrid ofrecen una faceta más espontánea de una joven que, además de ser la primera en la línea de sucesión al trono, atraviesa sus propias experiencias de aprendizaje y crecimiento.