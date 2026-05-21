En Caras: de Marianela Núñez ante el rey Carlos III al cumpleaños de Valeria Sampedro

Amalia Amoedo, Carmine Dodero y Marianela Núñez: argentinas protagonistas de la movida cultural europea

Se destacan y son parte de la imagen cultural argentina en Europa: Amalia Amoedo fue jurado del pabellón de Argentina en la 61ª Bienal de Venecia, donde le compró a Matías Duville la obra “Monitor Yin Yang”. En Madrid, Carminne Dodero presentó la muestra “Espesura”, del artista Juan Becú, acompañada por Agatha Ruiz de la Prada y Bernardita Barreiro, entre otros. En Londres, Marianela Núñez bailó frente el Rey Carlos III en una gala histórica del Royal Ballet en Covent Garden.

Las figuras argentinas presentes en la movida cultural europea.

Gravier, Amigorena, Chloe y las Ortega: cocina Nikkei y nuevo punto de encuentro

Todos los miércoles, la movida gastronómica se focaliza en Osaka Concepción, donde la cocina Nikkei, los tragos de autor y la convocatoria del PR Gaby Álvarez le dan forma a la noche. Alejandro Gravier junto a Mike Amigorena, la modelo Chloé Bello y las hermanas Rosario y Julieta Ortega ya fueron parte de esas veladas que recrean el espíritu festivo de otras épocas.

Ale Gravier, Mike Amigorena, Chloe Bello y las Ortega.

Flavia Palmiero presentó su colección y celebró el primer año de su local de ropa en Palermo.

La actriz y empresaria Flavia Palmiero presentó el primer desfile de invierno de su línea “Flavia Palmiero” y celebró el primer aniversario de su local de la calle Gorriti, en Palermo. Una colección inspirada en los ’80 y los ’90. El sueño de Flavia comenzó en 2020 y se concretó en 2025 con un showroom abierto al público. La colección está hecha en Argentina, con lana 100% nacional, con un concepto que expresa su fuerza, sensualidad y autenticidad.

Palmiero junto a Joaquín Levinton en la presentación de su colección.

Maxi López, Ian Lucas y La Reini, en su salsa: el trío de MasterChef y su fiebre de sábado en la disco.

Al ritmo de reggaetones y cumbias, Maxi López, Ian Lucas y Sofía ‘La Reini’ Gonet se regalaron un sábado bolichero en la disco Afrika. Recibidos por el empresario Jairo Calixto, el trío de Masterchef se divirtió hasta la madrugada y demostró pasta para manejarse en la pista.

Maxi López, Ian Lucas y La Reini.

Moria en el Metropolitan y los Bulgheroni en el Alvear

En el hall del Metropolitan donde protagoniza la obra “Cuestión de Género” junto a Jorge Marrale, Moria Casán posó con Federico Kinen y Virginia Ballesterna, diseñadores a cargo de su nuevo vestidor en Parque Leloir. Por su parte, Alejandro y Bettina Bulgheroni fueron al teatro Alvear a ver una función especial del Ballet Contemporáneo.

Moria Casán con Federico Kinen y Virginia Ballesternay Gustavo Martínez. Alejandro y Bettina Bulgheroni.

La alegría de Guido Pella y Juan "Pico" Mónaco: match point familiar con nuevo embarazo y festejo de cumple

Radiantes, Guido Pella y Stephanie Demner, con ecografía en mano, anunciaron la llegada de su segundo hijo, acompañados por su niña, Arianna. “Se agranda la comunidad”, expresaron en las redes. También Juan “Pico” Mónaco y su esposa, Diana Arnopoulos, papás de Noah, celebraron con total dicha los dos añitos de su hijito menor, León.

Guido Pella y Stephanie Demner con su hija Arianna. Mónaco y Diana Arnopoulos, papás de Noah y León.

Escapada romántica de Andrés Ciro Martínez y Luli Bass: celebraron su amor en Nueva York

A finales de 2025, la música unió a Andrés Ciro Martínez y a la bajista Luli Bass arriba y debajo del escenario tras el regreso de la banda “Los Piojos”. Así fue como la pareja comenzó a escribir una historia de amor que incluye convivencia y ahora los llevó a disfrutarse en la Gran Manzana.

Luli Bass y Andrés Ciro Martínez.

El cumple de la periodista Valeria Sampedro: el festejo con Nacho Otero, Sergio Lapegüe y Gustavo Tubio

Feliz y muy bien acompañada por los suyos, Valeria Sampedro celebró sus cinco décadas de vida. “Con la gente que quiero tener cerca siempre. Mi familia, amigos, colegas que respeto, gente que admiro. Poder hacer una fiesta y compartir un rato, comer rico, brindar. Qué mejor”, escribió la periodista y conductora de “Arriba Argentinos”, en la mañana de El Trece, sobre el festejo que tuvo lugar en un centro cultural en Belgrano.