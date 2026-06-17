De Kate Middleton a la princesa Charlotte, los looks en el cumpleaños del rey Carlos III

El sábado 13, la familia real británica fue protagonista del “Trooping the Colour”, el famoso evento con el que se celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III y convierte en una verdadera fiesta a las calles de Londres. Con rey y su esposa, Camilla, y los príncipes de Gales, Kate Midleton y William, junto con sus hijos George, Charlotte y Louis, paseando en carruajes y una ceremonia que muestra la destreza ceremonial del Ejército Británico, el esperadísimo festejo culminó con un sobrevuelo de los icónicos aviones Red Arrows.

Y si bien Carlos III cumplirá 78 años recién en noviembre, el "Trooping the Colour" se festeja en junio para aprovechar las mejores condiciones meteorológicas. También acorde a la tradición, los reyes emprendieron su recorrido en carruaje.

Kate Middleton paseó en carruaje junto con sus tres hijos con un estilismo que recordó a Lady Di.

Los looks de los reyes y príncipes durante el “Trooping the Colour”

Mientras Carlos III vistió el uniforme de los Guardias Granaderos, Camilla llevó un vestido de seda inspirado en el uniforme militar de su marido, de Fiona Clare. Vestido de gala militar al igual que su padre, el príncipe William desfiló a caballo en la formación de los corone les reales junto a sus tíos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, siendo en la actualidad los tres únicos miembros de la familia real que participan a caballo en la ceremonia.

Entre tanta pompa real, fue la princesa de Gales quien acaparó todas las miradas con una aparición impecable que combinó elegancia y simbolismo, convirtiendo su imagen más comentada de la jornada. Con un vestido en azul pastel con franjas en blanco de Catherine Walker y capelina a juego de Philip Treacy, Kate Middleton viajó en carruaje por separado con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte, quien complementó el conjunto familiar con un vestido blanco, y el príncipe Louis.

Middleton lució un vestido azul pastel con franjas en blanco de Catherine Walker y capelina de Philip Treacy.

La princesa de Gales, que también llevaba su broche como coronela ceremonial de la Guardia Irlandesa, cargo que heredó hace tres años, remató su estilismo con los pendientes de perlas con forma de flor de Cassandra Goad, una pieza que estrenó en 2018 para el bautizo de su hijo menor, otro de los protagonistas habituales de este desfile por las muecas que suele poner.

La cita, además, mantiene un fuerte componente emocional para Kate, ya que fue precisamente en el Trooping the Colour de 2024 donde protagonizó su esperada reaparición pública tras someterse a tratamiento contra el cáncer. Dos años después de aquel emotivo regreso, la princesa se ha mostrado relajada, sonriente y cercana con el público.

Tras el cumpleaños de Carlos III, Kate lució un vestido tapado, en la ceremonia de la Orden de la Jarretera.

Así fue como, expectantes, miles de ciudadanos pudie ron contemplar una procesión real de carruajes, custodiada por una escolta sobe rana proporcionada por el Regimiento Montado de la Caballería de la Casa Real. Con sus túnicas escarlata y gorros de oso, los guardias ofrecieron una demostración de marcha precisa en el Desfile de la Guardia a caballo, perfeccionada durante semanas de práctica.

“Trooping the Colour” es el famoso evento que conmemora el cumpleaños oficial del rey.

La celebración nacional, uno de los momentos destacados del calendario real, y cuyo despliegue ha contado con 2.000 soldados, 200 caballos, 400 músicos y 31 aviones de la Real Fuerza Aérea Británica, terminó con la familia real reunida en el balcón del Palacio de Buckingham para un tradicional sobrevuelo de aviones de la RAF.