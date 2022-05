Sin Charléne, Alberto de Mónaco viaja a Disney con Jacques y Gabriella 

Desde que Charléne de Mónaco regresó al principado, comenzaron a circular muchas versiones respecto a su situación actual. Al parecer, Alberto de Mónaco le pagaría una cifra millonaria para quedarse con él y su familia, pero este fin de semana el príncipe viajó con Jacques y Gabriella a Disneyland París, y la gran ausente fue una vez más, la princesa.

El príncipe Alberto se llevó a los mellizos a visitar el parque temático, que este año celebra su 30 aniversario. No es la primera vez que Jacques y Gabriella visitan Disneyland París, ya que durante el año 2019 fueron acompañados por Charléne de Mónaco.

El jefe de estado posó junto a los mellizos de 7 años en el parque europeo de Walt Disney, junto a Mickey Mouse y Minnie Mouse con el famoso castillo de fondo. En la imagen se los ve luciendo ropa cómoda: Alberto con una camisa y un pantalón; Jacques con un conjunto de algodón; y Gabriella con pollera, campera y gafas, un dato hasta ahora desconocido.

Las últimas apariciones de Charléne de Mónaco parecían indicar que había regresado al principado para retomar su vida social, pero lo cierto es que la princesa monegasca continúa recuperándose de todo lo sufrido el año pasado.

Luego de que Charléne de Mónaco apareciera con una gran sonrisa en un evento público, junto a su marido y sus hijos, comenzaron a circular nuevas versiones que pondrían el foco sobre su matrimonio junto al príncipe Alberto. Distintas fuentes aseguran que la princesa monegasca firmó un contrato “ultra confidencial” en el que Alberto II le paga por año la suma de 12,6 millones de dólares para participar en sus funciones públicas como consorte.

Todo comenzó cuando la revista francesa Voici aseguró que “la princesa no regresó a ningún precio, sino que habría hecho que su marido firmara un contrato ultra confidencial”, y la revista Paris Match confirmó que Alberto II “pagaría una buena suma a la princesa para que apareciera a su lado”. Mientras tanto, los monegascos esperan que Charlène asista al Gran Premio de F1 de Mónaco, que se celebrará el próximo 29 de mayo.

Desde el entorno de Alberto II aseguran que “él no le ofrece la millonaria cifra que se publicó en los medios internacionales”; y una fuente cercana a la princesa confirmó a Page Six que “por supuesto que tiene un acuerdo prenupcial generoso, pero Alberto no tiene que pagarle para quedarse”. Además, informaron que la pareja se encuentra estable: “Después de estar afuera durante tanto tiempo durante su enfermedad, Charléne está muy feliz de estar de regreso con Alberto y los niños. Pasan todos los fines de semana en su casa de campo. Alberto apoya totalmente a Charléne y también la está ayudando con sus organizaciones benéficas”.

Después de un período de ocho meses en Sudáfrica y otros cuatro meses en Suiza, la ex nadadora olímpica regresó al principado en marzo de este año. El papel de la princesa consorte no está definido por la Constitución monegasca, pero su aparición en las ceremonias estatales es necesaria.

