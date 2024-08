Una a una, las confesiones del mejor amigo de Lady Di tras 27 años de su muerte

La muerte de Diana Spencer, conocida como Lady Di, conmocionó al mundo y dejó una huella imborrable en la historia de la realeza británica. Veintisiete años después del trágico accidente en París, Roberto Devorik, gran amigo y confidente de la princesa, comparte detalles reveladores y opiniones contundentes sobre su relación con Diana.

Roberto Devorik, un argentino de 75 años, fue mucho más que un simple amigo para Diana Spencer. Como asesor y confidente, acompañó a la princesa de Gales desde antes de su matrimonio con el actual Rey Carlos III hasta su muerte en 1997. En una reciente entrevista con la Revista GENTE, Devorik compartió detalles íntimos de su amistad con Lady Di, describiéndola como “la mujer del siglo XX” y destacando cómo ella le enseñó la importancia de la felicidad y la ayuda al prójimo.

Lady Di

Durante la entrevista, Roberto recordó varias anécdotas que ilustran los valores que Diana representaba. En una de ellas, narró cómo en una gala en Roma, a la que asistió toda la aristocracia y nobleza local, Diana se detuvo para felicitar a dos jóvenes que trabajaban en la cocina, demostrando su humildad y respeto por todos, sin importar su posición social. “Los grandes te enseñan que todos somos iguales, salvo en el respeto”, reflexionó Devorik sobre su amiga.

Un amigo incondicional y confidente

El referente de la moda también rememoró el momento en 1980 cuando conoció a Lady Di, un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Fue Beatrix Miller, editora de la revista Vogue inglesa, quien lo convocó con urgencia para presentarle a Diana Spencer, la futura reina de Inglaterra. Poco después, Felicity Clark, directora de Vogue, le pidió que ayudara a Diana en el proceso de imagen para su compromiso y boda. Aceptó sin dudar, y aunque sabía que no sería el único en asistirla, fue él quien quedó como su amigo cercano. “Diana fue aprendiendo de moda conmigo, como yo aprendí protocolo a su lado”, expresó Devorik, subrayando cómo ambos se influenciaron mutuamente.

Roberto Devorik y Lady Di

A lo largo de la entrevista, Devorik relató cómo se convirtió en un asesor clave para Diana, especialmente en temas de imagen y moda. Fue él quien ayudó a la princesa a construir la imagen pública que la convertiría en un ícono global. “Pedí un permiso especial para fotografiar blusas en el Victoria Albert Museum y me inspirándome en la época de la reina Victoria. Creé varias versiones y una con un moño. Diana la lució, ahí me bautizaron como ‘el argentino que le puso el moño a Diana’, y así me empezaron a conocer”, relató Devorik, señalando que ese fue solo el comienzo de su estrecha colaboración en una infinidad de aspectos, desde viajes hasta eventos importantes.

La historia del teléfono rojo de Lady Di

Más allá de la moda, su amistad se basó en la confianza y el respeto mutuo. El amigo íntimo de la princesa de Gales era una de las pocas personas con acceso al “teléfono rojo”, un número privado que permitía la comunicación directa con Diana, incluso en los momentos más críticos. “Era un número privado para llamar al Palacio de Kensington y hablar con Diana o con su mayordomo, que era como su secretario privado. Desde ese teléfono me avisaron del accidente y de su muerte, hora y media antes de que se diera la noticia al mundo”, reveló Devorik, mencionando que solo una docena de personas tenía acceso a ese número.

Lady Di y el principe Carlos

La relación entre Diana y Carlos III siempre estuvo rodeada de controversias, desde su matrimonio en 1981 hasta su separación oficial en 1992. Devorik recordó cómo Diana le confesó su intención de anunciar la separación justo antes de que él viajara a Argentina, subrayando la confianza que ella depositaba en él.

Tras la separación y posterior divorcio de Carlos, en 1995, Lady Di y Roberto viajaron a Argentina. Devorik relató cómo, la noche antes de su viaje, durante una gala en Spencer House, Diana respondió a una periodista que le preguntó si no temía viajar a Argentina en medio de su turbulenta situación. “Cuando en la vida uno dice la verdad, ¿por qué tener miedo?”, fue la respuesta de Diana, una lección que Devorik atesora como un reflejo de la integridad y valentía de su amiga. “Son esas cosas que uno aprende al lado de alguien semi sobrenatural como Diana. Otra lección de vida”.

La controversia sobre la muerte de Diana

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue la discusión sobre la muerte de Diana. Devorik no esquivó el tema y, aunque no afirmó directamente que la muerte de Diana fue un asesinato, sí planteó la posibilidad de que el accidente pudo haber sido inducido. “¿Qué diferencia hay entre si la mataron o fue un accidente, si todos sabemos que un accidente puede ser inducido?”, cuestionó, dejando abierta la reflexión sobre las circunstancias que rodearon el trágico evento.

Roberto Devorik

“Diana tenía la premonición de que iba a morir en un accidente de aviación, de auto o con un helicóptero. Le rogaba a su hermana: ‘Si me llego a morir, quiero que me entierren al lado de papá’”, recordó, enfatizando la profunda angustia que acompañaba a la princesa en sus últimos años.

Finalmente, Devorik reflexionó sobre la fuerza interna de Diana, que, según él, se fortaleció aún más en su legado tras su muerte. “Es una cosa muy rara, una sensación que a los que la hemos querido nos hace pensar que puertas adentro fue mucho más fuerte de lo que creemos que fue”, concluyó, sugiriendo que la verdadera magnitud de Diana tal vez nunca se llegue a comprender por completo.