Lejos de todos los lujos y la comodidad de su palacio de Haga –su hogar de 3 mil metros cuadrados y con 41 habitaciones, en las afueras de Estocolmo- la princesa Victoria de Suecia (49) cumplió con un paso más en su camino al trono. La hija mayor del rey Carlos Gustav XVI, que ya se preparó en el Ejército y en la Fuerza Aérea, se sumó a la tripulación del submarino HMS Gotland para cumplir con su práctica como oficial de la Marina.

Victoria de Suecia: de princesa a oficial bajo el mar

Luego de despedirse de su marido, Daniel (53) y de sus hijos, Estela (14) y Oscar (10), Victoria se embarcó en el submarino que se sumergió en las heladas aguas del Mar Báltico.

Victoria de Suecia cumple con su práctica en la Marina.

Junto al resto de los marinos la princesa navegó y hasta manejó un vehículo submarino no tripulado (UUV) que localiza y analiza minas simuladas en el fondo del mar, en apoyo a los buzos que desactivan explosivos. Y, sin dudarlo, también buceó en las heladas aguas de Gullmarfjorden.

Victoria de Suecia en el agua durante las prácticas de su entrenamiento militar.

El mismo día, siempre con una gran sonrisa iluminando su rostro, la princesa Victoria abordó la corbeta HMS Helsingborg y realizó prácticas con la 32° División de Misiles Costeros. Luego llegó al buque HMS Spärö para navegar por la bahía de Karlskrona.