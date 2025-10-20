La historia de amor real: Victoria de Suecia y Daniel Westling, su entrenador personal

La gran historia de amor comenzó en 2001, cuando nadie imaginaba que la gran heredera encontraría a su gran amor en el gimnasio, dándole un giro a su vida, a la de su enamorada y a toda la realeza. La princesa Victoria de Suecia, heredera del trono, marcó un antes y después en su familia, anteponiendo el valor del amor y cambiando la visión de su padre, quien en primera instancia se opuso a su romance con Daniel Westling.

Romper patrones por amor: la historia de Victoria de Suecia y Daniel Westling

La vida de Victoria de Suecia iba muy tranquila, aunque tenía cierta presión de encontrar a aquel hombre que la acompañaría en su vida, sobre todo por ser la heredera del trono. A sus 24 años, aún tenía tiempo para encontrar a ese amor que esperada. Y de repente sucedió, de la forma menos esperada, al inscribirse en un gimnasio de Estocolmo, por recomendación de su hermana menor, Magdalena.

Entre maquinarias y ejercicios, su vida se encontró con la de Daniel Westling, el dueño de una cadena de gimnasios y un apasionado del deporte. Nacido en 1973, el hombre creció con una gran afición por el hockey sobre hielo. Con el paso del tiempo, su pasión mutó, pero no se alejó de esta disciplina.

Según transcendió posteriormente, Daniel fue quien decidió encargarse personalmente del entrenamiento de la princesa. Entre rutinas de ejercicio y charlas cotidianas, surgió una conexión especial. Pronto el vínculo se transformó en amistad y luego en amor. En el verano de 2002, la prensa sueca descubrió el romance durante una fiesta privada y fue en ese momento que la pareja enfrentó la presión mediática y luego el gran desafío de convencer al rey Carlos XVI Gustavo de que su hija podía casarse con un plebeyo.

Pasaron varios años hasta que el monarca dio su consentimiento, ambos debieron demostrar el amor que los unía por un largo periodo. En 2008, Daniel fue autorizado a instalarse en una de las residencias del castillo de Drottningholm, un gesto que demostró que la relación ya era aceptada por la familia real. Un año después, en febrero de 2009, la pareja anunció oficialmente su compromiso, y Daniel recibió el título de príncipe, duque de Västergötland, en el momento de la boda.

Pero esta historia de amor enfrentó un duro momento antes de la gran boda, ya que Daniel enfrentó debió someterse a un trasplante de riñón, con su propio padre como donante. La operación fue un éxito y este momento reforzó aún más el vínculo entre ambos. Finalmente, el 19 de junio de 2010, la catedral de Estocolmo fue sitio de la boda que conmovió a todo el país.

Uno de los momentos más recordados de la boda, al generar grandes controversiales, fue cuando Victoria ingresó al altar de la mano de su padre. Si bien en diversas partes del mundo esto es tradición, en Suecia los novios ingresan juntos sin la presencia del padre de la novia. Pero la princesa quería cumplir este deseo por lo que llegaron a intermedio y el rey la tomó del brazo hasta la mitad del recorrido, y ella completó el camino junto a Daniel, en un gesto simbólico que unió tradición y modernidad.

En febrero de 2012 nació su primera hija, la princesa Estela, y en marzo de 2016 llegó el segundo hijo, el príncipe Óscar. Y como ambos demostraron ser disruptivos, dándole modernidad a la realeza, en esta ocasiones también dieron que hablar ya qye Daniel tomó licencia por paternidad, una decisión que marcó un precedente dentro de las casas reales europeas.

Actualmente, el príncipe Daniel es príncipe pero no se alejó de su gran pasión, que lo llevó a conocer a su gran amor. Ahora es un activo promotor del deporte juvenil y la donación de órganos, mientras Victoria continúa su preparación para el trono. Juntos representan una monarquía moderna y cercana al pueblo.