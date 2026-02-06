Crece la preocupación por la salud del príncipe Daniel de Suecia a 17 años de su trasplante de riñón

Desde hace algunos días, el príncipe Daniel de Suecia se encuentra en el centro de atención en medio de rumores sobre su estado de salud, que genera gran preocupación debido a su historial clínico, debido a una enfermedad congénita por la que en 2009 recibió un trasplante de riñón, donado por su padre, Olle Westling. A 17 años de aquel momento que cambió su vida, el hombre de ahora 52 años estaría atravesando una complicada situación.

Qué le estaría pasando al príncipe Daniel de Suecia

En 2010, la princesa heredera Victoria de Suecia contrajo matrimonio con Daniel Westling, quien era su entrenador. La pareja se conoció en el gimnasio y luego de un breve romance celebraron su amor con una gran boda. Posteriomente, se convirtieron en padres de la princesa Estelle en 2012 y el príncipe Oscar en 2016.

Por su parte, el príncipe Daniel se integró muy bien a la familia real y logró combinar su nuevo rol con su pasión, enfocando sus proyectos protocolares hacia la salud infantil, la educación física y el emprendimiento. Pero en el presente no es noticia por su labor, sino por la gran preocupación por su salud.

Hace 17 años el marido de la princesa heredera al trono recibió un trasplante de riñón debido a que padecía una enfermedad renal crónica congénita, diagnosticada en su juventud. Desde aquel momento pudo tener una vida "normal", con rutinas muy activas. Pero ahora, la suspensión de algunas actividades de su agenda protocolar llamó la atención y su presencia en el Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo, donde había sido trasplantado en 2009, generó alarmas.

Ante esta situación, las especulaciones no tardaron en llegar. Y fue mediante la revista Bunte, donde se indicó que la preocupación también está dentro del seno de la familia real siendo que la corte sueca, estaría realizando un seguimiento de la salud de Daniel, siendo que estaría en análisis la posibilidad de un nuevo trasplante. Por su puesto que aún no hay comunicados oficiales al respecto.

En este sentido, la familia real mantiene gran hermetismo en cuestiones personales y si bien el principe Daniel supo hablar sobre la intervención a la que fue sometido, marcando la importancia de la donación de órganos y el gran agradecimiento hacia su padre, son escadas las veces que el hombre refirió al tema, por ello no es sorpresa que en este momento decida guardar silencio.