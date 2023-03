Hace un par de semanas trascendió la información de que los príncipes de Gales estaban atravesando una crisis en su matrimonio. Según informaron, William de Gales le fue infiel a Kate Middleton con una de sus amigas. Un testimonio del Palacio de Buckingham reveló las agresiones que suceden en la pareja.

Ni William ni Kate desmintieron las distintas versiones que circularon sobre la infidelidad a la princesa de Gales. Los rumores recorrieron la prensa y salieron a la luz fotos que comprometen al heredero de la corona. Tom Quinn, ex empleado del Palacio de Buckingham, publicó el libro "Juventud dorada: Una historia íntima de crecer en la familia real", donde reveló situaciones desconocidas del matrimonio.

El libro Juventud dorada: Una historia íntima de crecer en la familia real"

En primer lugar, Quinn hizo énfasis en los problemas que Kate Middleton y William de Gales tienen en su matrimonio, pero no como todas las parejas, ya que la suya involucra peleas violentas y maltrato físico. "No todo es dulzura, tienen terribles peleas en las que se arrojan cosas", relató en su libro.

Al parecer, William de Gales tienen actitudes muy similares que la que su padre tuvo con su madre, Lady Di. Los príncipes de Gales están lejos de ser la familia ideal que quieren mostrar y los problemas de simple mortales también los alcanza a ellos. "Ella es más apaciguadora y él siempre termina cediendo porque debido a sus problemas emocionales de cuando era niño, odia las confrontaciones", explica el libro.

Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe William

A su vez, lo que más impactó del libro es que Tom Quinn le terminó dando la razón a Harry de Sussex sobre los comentarios que hizo acerca de la personalidad agresiva de su hermano. Parte de los relatos de "Juventud dorada" respaldan lo comentado en "Spare", la autobiografía del esposo de Meghan Markle.

"Hay un ejemplo de eso en el libro de Harry pero Kate es muy sensata, ella nunca se quejó. No escribió cartas a la prensa ni llamó a los editores. No dijo nada", finalizó el ex empleado del Palacio de Buckingham según informó revista GENTE.