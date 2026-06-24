Lionel Messi: “Estoy viviendo un Mundial especial”

Con el corazón en la Argentina junto a su padre arrancó su última Copa del Mundo como goleador histórico. La fuerza del ídolo en su momento más difícil, el sostén de su círculo íntimo y el aguante de todo un país.

Miami, junio de 2025: el cumple del astro junto a sus padres en una foto que sueña repetir, mientras espera que Celia y Jorge puedan viajar a EE.UU. antes de que termine el Mundial.

Antonela Roccuzzo y sus hijos: la mejor hinchada en el cumple de Leo.

El baile de Máxima Zorreguieta, reina en la tribuna.

Y, además…Mauricio Macri y Lola Teuly: amor en la cancha