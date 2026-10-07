Ximena Caminos: “Me gusta pensar más allá de la superficie”

Fue parte de una de las duplas creativas más poderosas del arte y el diseño junto a Alan Faena, padre de su hijo Noa. Hoy construye un arrecife bajo el mar de Miami y expone en el MIT. Su amistad con el empresario y Grace, por qué vive separada de su marido y la tecla que más usa: delete. Charlotte Casiraghi y Alexandra de Hannover juntas en Paris Fashion Week. El emotivo bautismo de Justo Larreta Maylin. Poroto Cambiaso, campeón en Hurlingham con su novia Lara Tarlowski.