miércoles 07 de octubre del 2026
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Ximena Caminos: “Me gusta pensar más allá de la superficie”

La artista argentina habla de su presente entre el arte, la ciencia y un ambicioso proyecto bajo el mar de Miami

Ximena Caminos: “Me gusta pensar más allá de la superficie”
Ximena Caminos: “Me gusta pensar más allá de la superficie” | Caras

Ximena Caminos: “Me gusta pensar más allá de la superficie”

Fue parte de una de las duplas creativas más poderosas del arte y el diseño junto a Alan Faena, padre de su hijo Noa. Hoy construye un arrecife bajo el mar de Miami y expone en el MIT. Su amistad con el empresario y Grace, por qué vive separada de su marido y la tecla que más usa: delete. Charlotte Casiraghi y Alexandra de Hannover juntas en Paris Fashion Week. El emotivo bautismo de Justo Larreta Maylin. Poroto Cambiaso, campeón en Hurlingham con su novia Lara Tarlowski.

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