La salud de Mirtha Legrand: Qué dice el nuevo parte acerca de su internación

Mirtha Legrand permanece bajo cuidados médicos desde hace varias semanas y recientemente se difundieron novedades sobre cómo transita este período. La información oficial permitió conocer algunos avances dentro del proceso que atraviesa, mientras continúan los controles previstos por los especialistas. El comunicado difundido recientemente aportó algunos detalles sobre su presente y marcó el rumbo de los próximos días.

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand continúa mostrando una evolución favorable mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. A sus 99 años, la conductora sigue adelante con el proceso de recuperación iniciado tras un cuadro de neumopatía que motivó su ingreso el pasado 18 de septiembre. El último informe médico llevó tranquilidad al confirmar que su estado presenta avances sostenidos y que continúa bajo seguimiento clínico constante.

Mirtha Legrand

El nuevo comunicado difundido por la institución médica detalló: “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido. De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”. Según la actualización, la conductora permanece en una habitación común y continúa con el tratamiento indicado por los especialistas.

La recuperación de Mirtha Legrand viene siendo monitoreada de cerca desde su internación. En los partes médicos difundidos durante los últimos días, los profesionales del Sanatorio Mater Dei señalaron que mostró una respuesta positiva al tratamiento y que logró avanzar en distintas etapas del proceso de rehabilitación. Entre los aspectos destacados se encuentra el seguimiento kinésico, fundamental para favorecer su recuperación general luego del episodio respiratorio que enfrentó.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Días atrás, los médicos habían informado que la conductora presentaba una marcada mejoría respecto de la neumopatía que originó la internación. También se había comunicado la finalización del tratamiento antibiótico y el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer su estado físico, con controles clínicos, nutricionales y kinésicos. El acompañamiento de su familia se mantuvo constante desde el comienzo del proceso, mientras la expectativa está puesta en el regreso a su hogar cuando se encuentre en condiciones de recibir el alta.

Juana Viale contó cómo vive Mirtha Legrand su recuperación y reveló detalles de su día a día

Mientras continúa al frente de los programas familiares, Juana Viale también compartió detalles sobre la evolución de su abuela, Mirtha Legrand. Durante una visita en el programa Otro Día Perdido (El Trece), la conductora explicó que la recuperación avanza de manera positiva, aunque respetando los tiempos propios de la paciente. “Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande”, expresó.

Mirtha Legrand y Juana Viale

En la misma línea, la actriz aseguró que la histórica conductora se mantiene activa durante la internación y conserva muchas de sus rutinas habituales. “Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto”, sostuvo, al tiempo que destacó que sigue atenta a todo lo que ocurre a su alrededor. Sus palabras coincidieron con la información brindada por los médicos, quienes vienen comunicando una evolución favorable desde los primeros días de tratamiento.

Durante el último fin de semana, Juana Viale volvió a referirse al estado anímico de su abuela y comentó que ya se encuentra instalada en una habitación común. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, señaló. Además, dejó entrever que la personalidad de la conductora sigue intacta durante esta etapa de recuperación al comentar que “de ánimo tiene sus días, como su carácter”.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa acompañada por un seguimiento médico constante mientras avanza en esta etapa de recuperación. Las últimas actualizaciones difundidas por el Sanatorio Mater Dei reflejan una evolución positiva dentro del proceso que atraviesa, con controles permanentes y un esquema de cuidados acorde a su situación. A la espera de una nueva comunicación oficial, su entorno sigue de cerca cada avance, mientras ella permanece enfocada en cumplir con las indicaciones de los especialistas.

VDV