El consejo de Alejandra Maglietti a Fabián Cubero sobre su relación con Nicole Neumann

Las idas y vueltas y las constantes peleas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero son siempre tema de debate en los diferentes programas de televisión y en esta oportunidad, en "Bendita Tv", el ciclo de Canal 9 conducido por Beto Casella y que tiene a la bellísima Alejandra Maglietti de panelista pasaron un informe sobre cómo está la situación entre ambos luego de que él recibiera con un asado a las tres niñas que tuvo con la top model, quien es vegetariana.

Todos opinaron del tema, Edith Hermida se puso a favor de Nicole y dijo: "Es una mojada de oreja. No está bueno". Walter Queijeiro también confesó que se "paso de bando": "Yo estaba en el team de Cubero pero mi esposa me hizo reflexionar y opino que él todavía no la puede olvidar y por eso hace esto como una provocación".

Ahora la que le dio una "picante" recomendación a "Poroto" fue Maglietti, quien regresó de Formosa donde cumplía la cuarentena: "Debería tatuarse 'soltar'. Le estaría faltando el 'soltar'", dijo Alejandra con una sonrisa cómplice. Está claro, en Bendita todos están del lado de Nicole. ¿Cómo tomará el exjugador el "palito" de la formoseña.