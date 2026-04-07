El comunicado oficial de Gran Hermano Generación Dorada sobre la decisión médica tras el accidente de Andrea del Boca:

Luego de grandes especulaciones sobre la decisión que habría tomado Andrea del Boca sobre su continuación o no en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras sufrir un accidente dentro de la casa por la que debió ser hospitalizada, desde la producción del reality lanzaron un comunicado oficial en el que anunciaron la determinación médica que se tomó al respecto.

Comunicado Andrea del Boca: fuera de juego

El lunes 6 de abril por la noche, en la previa a la Gala de Eliminación, Andrea del Boca sufrió un accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, al momento que caminaba desde la habitación hacia la cocina. Al momento que llegó a destino, la actriz tuvo un presentuo traspíe con la ojota que llevaba puesto y cayó hacia el suelo, sufriente un fuerte impacto en su rostro.

Tras la primera asistenia por parte de sus compañeros, la leyenda de las novelas debió ser trasladada a una institución médica donde se le realizaron diversos estudios médicos, según informó Santiago del Moro en vivo. Luego, este martes en A la Barbarossa (Telefe) informaron que Andrea recibió la sutura de dos puntos en su labio y sufrió el desplazamiento de un diente.

Finalmente, desde la producción de Gran Hermano Generación Dorada informó la salida definitiva de la actriz: "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia".

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