Así fue el domingo de Pascuas de Sarah Burlando: en una casa de campo, con zanahorias gigantes y colecta de huevos

Tras el accidente de tránsito que sufrió, Barby Franco y su familia decidieron retomar un poco a su vida cotidiana y celebrar pascuas de una manera muy especial. Así, se pudo ver a Sarah Burlando protagonizando una colecta de huevos de pascuas, rodeada de zanahorias gigantes y animales reales de todo tipo.

Sarah Burlando celebró Pascuas

“Mi nueva adquisición”, escribía Barby Franco en su primera historia del día, luego de un viernes y sábado complicado. En la imagen, se podía ver una impresionante fogata, junto a dos reposeras de madera. De esta manera, indicaba que lo peor ya había pasado y que ahora llegaba el momento de disfrutar junto a su familia de una fecha muy especial.

Tras esa primera foto, hacía su aparición Sarah Burlando, con un chaleco y medias rosas, sentada en una impresionante mesa de madera y jugando con una planta. Al lado de ella, un conejo tejido a mano y un frasco con varias zanahorias gigantes. Una decoración que se repite detrás suyo.

Algunas de las postales que compartió Barby Franco.

La celebración de Pascuas siguió con un almuerzo, con platos preparados para la ocasión y una búsqueda o colecta de huevos de chocolate. Si bien Barby Franco no compartió el proceso, sí se pudo ver el resultado final que obtuvo Sarah, que posó con su canasta llena frente a su casita del árbol.

La conexión de Sarah Burlando con los animales

Después del almuerzo y la recolección de huevos de pascuas, Sarah Burlando terminó el día rodeada de animales. Tal cual se pudo ver en las historias de su madre, la niña disfrutó de la compañía de pollitos, incluso llegando a alzar a uno de ellos y ponerlo en su chalequito, en una de las imágenes más tiernas de la jornada.

La postal de Sarah Burlando con los pollitos.

Más allá de la celebración, estas imágenes llevaron tranquilidad en el marco de lo que fue un fin de semana que había comenzado de manera complicada, tras el accidente de tráfico que se hizo tan viral. Por fortuna, todo parece haber quedado en un susto.

Sarah Burlando mostró su colección de huevos de Pascuas.

De esta manera, Sarah Burlando pasó un domingo de Pascuas rodeada de familia, huevos de chocolates y animales. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando protagonizó un día soñado, de esos que seguramente todos recordarán durante mucho tiempo.