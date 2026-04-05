El video del romántico beso de Danelik y Brian Sarmiento en Gran Hermano

Después de varias idas y vueltas, Danelik Galazan y Brian Sarmiento finalmente se besaron dentro de la casa de Gran Hermano. En medio de la clásica fiesta semanal que organiza la producción, la influencer y el exfutbolista protagonizaron un apasionado momento frente a todos sus compañeros, sellando así una historia que venía creciendo a la vista de todos.

Brian Sarmiento y Danelik

Así fue el beso de Danelik y Brian Sarmiento en Gran Hermano

El romántico momento no pasó desapercibido. Mientras sonaba la música y el clima de fiesta se apoderaba de la casa, ambos se acercaron cada vez más hasta fundirse en un beso apasionado que rápidamente se viralizó en redes sociales. Sus compañeros celebraron la escena con gritos y comentarios cómplices, conscientes de que estaban presenciando uno de los momentos más esperados dentro del reality.

Cabe recordar que días atrás Danelik ya había dado el primer paso con un "pico" que generó polémica, especialmente por la reacción del deportistas, que fue duramente criticada en X. Sin embargo, lejos de enfriar el vínculo, ese episodio pareció marcar un punto de inflexión en la relación, que desde entonces no hizo más que intensificarse.

Brian Sarmiento y Danelik

Cabe mencionar que en las últimas semanas, la pareja se mostró cada vez más unida porque compartieron charlas íntimas, se dedicaron masajes y hasta se prometieron fidelidad dentro del juego. Ahora, aunque muchos fanáticos sostengan que lo hacen "por estrategia", con este beso que confirmó lo que muchos intuían, Danelik Galazan y Brian Sarmiento se consolidan como una de las parejas de Gran Hermano Generación Dorado.

Flor de la V celebró el romántico gesto de Brian Sarmiento y Danelik

El beso no solo revolucionó la casa, sino también las redes sociales, donde cientos de fanáticos celebraron el momento que venían esperando desde hace semanas. El "shippeo" entre Danelik y Brian Sarmiento creció a paso firme y, tras la escena en la fiesta, los comentarios se multiplicaron destacando la química entre ambos y pidiendo que la relación siga avanzando dentro del juego.

Entre las reacciones, hubo una que no pasó desapercibida en el posteo de Instagram de Gran Hermano: la de Flor de la V, quien apoyó públicamente el vínculo. "Dos seres humanos que se gustan. La vida es mucho más hermosa cuando se vive con genuina libertad. Sin prejuicios y sin esperar la aprobación de nadie. Viva el amor", escribió la conductora, sumándose a la ola de mensajes a favor de la pareja.