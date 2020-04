VIDEO | Emocionado hasta las lágrimas, Diego Topa habló de su hija, Mitai, desde Miami

Hace un breve pero muy intenso tiempo, unos tres meses, Diego Topa cambió el eje de su vida por completo ya que recibió a su primera hija a quien bautizó Mitai. Par ello viajó al exterior, a Miami donde se encuentra aislado junto a su pareja y su hija y esta tarde le brindó una nota mediante video llamada a "Intrusos en el Espectáculo" y se emocionó hasta las lágrimas en algunos pasajes de la entrevista que le realizó Jorge Rial.

"Estamos conectados con ella de una manera increíble, nos saca una sonrisa todo el tiempo y estamos aprendiendo todo el tiempo a ser papás. Se pasan por muchas emociones, alegrías y tristezas. Es un método más para poder ser papás y Mitai nos encontró de esta manera. Empezamos los trámites y tardamos casi cuatro años en que pueda llegar a estar con nosotros, pero verla hoy entre nosotros es muy fuerte", le contó y siguió

"Salió la posibilidad de poder hacerlo acá en los Estados Unidos porque nos pareció lo más cercano y además acá tengo familia... Mitai es un nombre que me apasiona y que me llegó de manera especial, como todo lo que me pasa en la vida. Yo tengo una amiga que se llama Charo Bogarín que me invitó a ver un espectáculo para chicos que hizo y que se llama Mitai, y me explicó que ese término significa "niño" (sin género) en el norte de nuestro país y sobre todo en Paraguay", explicó.

Finalmente contó que sus padres pudieron conocer a la bebé. "Tuve la suerte de que mis papás pudieran venir a principios de marzo y la pudieron conocer antes de que se cierren los aeropuertos".

Mirá la entrevista aquí...