Gran Hermano Generación Dorada: filtraron un video que confirmaría que los jugadores tendrían un celular

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue tema de conversación en redes sociales luego de se difundiera un video donde se ve un supuesto celular. Los internautas se indignaron y aseguraron que el objeto prohibido en el juego se encontraba al alcance de los participantes.

El celular que "apareció" en Gran Hermano Generación Dorada y generó polémica

Gran Hermano Generación Dorada volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por una pelea, una estrategia o un romance dentro de la casa, sino por un detalle que despertó sospechas entre los fanáticos del programa. Todo comenzó cuando un usuario grabó la pantalla de la transmisión en vivo y aseguró haber detectado la presencia de un celular dentro del reality.

En el video, que rápidamente se viralizó, se puede ver lo que sería un teléfono apoyado cerca de unas plantas ubicadas en el sector exterior de la casa. La teoría cosechó todo tipo de reacciones. En cuestión de minutos, el clip circuló por distintas plataformas y causó un verdadero revuelo.

Gran Hermano Generación Dorada

El momento exacto en el que aparece el supuesto dispositivo se dio justo después de una de las escenas más comentadas de la gala. Franco Poggio se había consagrado líder de la semana y tomó una decisión estratégica que impactó de lleno en la convivencia. En su jugada, la pareja de Lizardo Ponce envió a Juanicar directamente a la placa de nominados bajo el argumento de considerarlo un jugador “planta”, exponiéndolo frente a toda la casa. Además, le prohibió la nominación a Eduardo Carrera, movida que también dio que hablar entre sus compañeros.

Fue en ese contexto de tensión y análisis de estrategias que el joven sale de la casa y comienza a hablar con Yanina Zilli. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este momento fue apareció un objeto que muchos identificaron como un celular. Lo cierto es que no es la primera vez que los seguidores del ciclo se percatan de ver algo que no está permitido en el juego. En otra edición, aseguraron que los participantes encontraron un chip de celular pero que no podían hablar del tema.

El supuesto celular que encontraron en la casa de Gran Hermano

La teoría que niega la aparición de un celular en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Hasta ahora, los directivos del programa de Telefe no se refirieron a la polémica y la audiencia espera una aclaración al respecto ya que de ser cierto, el formato pierde credibilidad. Cabe aclarar que, si bien muchos aseguraron que trata de un teléfono, hay quienes echaron por tierra esta versión y comentaron al respecto. "Es la luz del piso", "Eso no es un celular", "Es una parte de la luz del piso", "Son las luces de la pasarela", fueron algunos de los mensajes.

Como suele ocurrir con el reality, las redes sociales se convirtieron en el termómetro inmediato de la polémica. Teorías conspirativas y debates sobre la transparencia del juego no se hicieron esperar. De esta manera, el video que muestra que los participantes de Gran Hermano Generación Dorada tendrían un celular trascendió en redes sociales y causó fuertes repercusiones.