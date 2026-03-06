Gran Hermano Generación Dorada: una participante dejó en vivo a su novio porque siente atracción por un compañero

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a captar la atención del público con un episodio que sorprendió a todos. Una de las participantes decidió dejar a su novio porque está interesada en un compañero de reality. El momento se convirtió en uno de los más comentados y marcó un giro inesperado en el programa.

Una participante de Gran Hermano dejó a su novio por atracción por un compañero

Gran Hermano Generación Dorada impactó a todos sus seguidores en las últimas horas con un episodio que llamó la atención de todos. Una de las participantes tomó la decisión de poner fin a su relación sentimental fuera de la casa al reconocer que siente interés por uno de sus compañeros dentro del reality.

Luana Fernández

A pocos días del inicio del programa, las atracciones dentro de la casa empezaron a dar que hablar. Luana Fernández confirmó ante sus compañeros que se siente atraída por Franco Zunino. La joven comentó a algunos participantes que, a pesar de los comentarios que señalan al personal trainer como un “tiroteador”.

Luego de su confesión, la influencer habló con Lola Tomaszeuski, quien le aconsejó que lo mejor era que hablara con su novio para aclarar lo que le pasaba. La escena se dio durante el streaming oficial del programa, donde la participante decidió hablar con sinceridad y enviar un mensaje directo a su pareja: “Espero que le haga llegar este mensaje a mi novio. Nada, yo te dejo el camino libre”.

Luana Fernández

“Hoy lo elijo no estar pensando: ‘Che, ¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando? ¿Estará con una mina, con otra? Espero que estés bien. Gracias por tanto. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme. Y vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos. Pero bueno. Por el momento yo quiero que vos estés bien. Y quiero también estar bien yo”, agregó Luana Fernández comentando los motivos de ruptura.

Quién es Luana Fernández, la participante de Gran Hermano que dejó a su novio en vivo

Luana Fernández es una joven influencer que ingresó a la casa de Gran Hermano con un perfil carismático. Antes de su participación en el reality, ya contaba con una presencia activa en redes sociales, donde compartía contenidos vinculados a su estilo de vida, moda y experiencias personales.

Luana Fernández

Su llegada al programa la posicionó rápidamente como una de las figuras más comentadas, y la reciente ruptura con su novio generó una ola de reacciones. La participante dejó en claro que su decisión no respondía a un impulso pasajero, sino a la necesidad de sentirse libre y enfocada en el juego. “No quiero cargar con un peso de que si en algún momento pasa algo, me siento una mierda porque lo estoy cagando”.

Por otro lado, también aclaró que su intención es disfrutar y jugar de la mejor manera en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. “Me siento una mierda porque estoy sintiendo cosas por otra persona. Y que sea lo que tenga que ser, porque yo lo dejo todo en las manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24-7”, concluyó.

Luana Fernández

Gran Hermano Generación Dorada presentó uno de los momentos más comentados de la edición con la decisión de Luana Fernández de dejar a su novio en vivo. La atracción que expresó hacia Franco Zunino agrega un nuevo matiz a su participación y abre un capítulo distinto en la convivencia dentro de la casa.

