La furia en vivo de Santiago del Moro y el pedido a la producción

En una transmisión en vivo todo puede pasar, y muchas veces los momentos más comentados surgen de situaciones inesperadas. Algo así ocurrió con Santiago del Moro durante una transmisión de La Cumbre, el programa de stream de Telefe que conduce. El episodio se dio pocas horas después de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras entrevistaba a uno de los participantes que acababa de abandonar la casa, el conductor se encontró con un detalle que no le gustó nada. Sin dudarlo, decidió frenarlo al aire y hacer un pedido directo a la producción.

Santiago del Moro y el momento que sorprendió al aire

La situación ocurrió tras la salida de Tomás “Tomy” Riguera del reality. El joven fue eliminado luego de quedar en una particular “placa planta”, una instancia pensada para los participantes considerados más pasivos dentro del juego. En esta modalidad, los concursantes que “no juegan” o pasan desapercibidos quedan expuestos al voto negativo del público. Finalmente, Riguera perdió el mano a mano contra Titi Tcherkaski y abandonó la casa con el 59,2% de los votos negativos. Tras su salida, fue invitado al stream para conversar sobre su experiencia en el programa.

Santiago del Moro

Mientras Santiago del Moro hablaba con él, en pantalla apareció un graph que buscaba hacer un juego de palabras con su eliminación. El texto decía: “La primera planta oficial en La Cumbre”, en referencia a la famosa placa planta que había marcado su salida del reality. Sin embargo, el conductor consideró que el chiste estaba fuera de lugar en ese contexto y por eso reaccionó de inmediato frente a las cámaras.

Santiago del Moro y el pedido a la producción

“Chicos, por favor, saquen ese graph”, pidió en vivo, con tono serio. Luego explicó frente a cámara por qué no estaba de acuerdo con ese tipo de bromas. “La primera planta no, es un pibe divino, fachero… así no”, señaló mientras continuaba la entrevista. También aclaró que, más allá de las dinámicas del juego, el joven era simplemente un eliminado más del programa. “Más allá del chiste, es un eliminado más, como tantos otros. Así no”, remarcó.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y muchos destacaron la reacción del conductor. Para varios seguidores del programa, el gesto mostró una vez más el rol que Santiago del Moro asume dentro del universo de Gran Hermano. Si bien dentro de la casa las estrategias, chicanas y rivalidades forman parte del juego, fuera del reality las reglas cambian y, para el conductor, el respeto hacia los participantes sigue siendo un límite claro.

El episodio también reflejó su estilo de conducción. Lejos de desentenderse de lo que ocurre en pantalla, Santiago Del Moro suele estar atento a cada detalle del programa. Desde las dinámicas del reality hasta los graphs o comentarios que aparecen al aire. Cuando algo no le parece correcto, no tiene problema en decirlo en al aire y esta vez volvió a demostrarlo.