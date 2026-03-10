Adiós a las lámparas tradicionales: así es la iluminación que eligió Rocío Marengo para su casa

Rocío Marengo dio un paso más en la renovación de su hogar y apostó por una propuesta distinta en materia de iluminación. La actriz le dijo adiós a las lámparas tradicionales y mostró algunos detalles de la decoración de su casa, marcando un giro hacia un estilo contemporáneo. La incorporación de este diseño redefinió el espacio y aportó un aire moderno.

Rocío Marengo mostró la nueva tendencia en luminarias que les dice adiós a las lámparas tradicionales

Rocío Marengo sorprendió con una elección de diseño que transforma el living y redefine la manera de iluminar los espacios. La modelo se declinó por piezas que se convirtieron en protagonistas y que acompañan la impronta moderna de la decoración. La nueva luminaria se integra con muebles de líneas sobrias y colores neutros.

Rocío Marengo

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró la nueva propuesta que eligió para el living de su propiedad. La actriz dejó atrás las clásicas lámparas tradicionales para apostar por una pieza de diseño moderno que se convierte en protagonista del ambiente. El diseño dialoga con el resto de la decoración, marcando el estilo del espacio.

En las imágenes que compartió, se puede ver una lámpara colgante de estructura negra, compuesta por brazos geométricos que se extienden en distintas direcciones y culminan en esferas de vidrio transparente. Inspirada en el estilo mid-century y nórdico, esta luminaria aporta un efecto escultórico que transforma el comedor de Rocío Marengo y Eduardo Fort.

Living de Rocío Marengo

La elección de luminaria de la modelo se encuentra sobre una mesa ovalada de madera oscura con base central. El diseño elegido dialoga con el resto de la decoración del espacio. Las sillas tapizadas en tonos beige, las cortinas blancas translúcidas y el gran ventanal que aporta luz natural se integran en una paleta de colores neutros.

El estilo moderno del living de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Entre las fotos que compartió Rocío Marengo, se pudo apreciar algunos detalles decorativos del living de su casa. La inclusión de la lámpara de estilo moderno y minimalista, convirtiéndola en punto focal, reafirma la tendencia actual en interiorismo. Este cambio no solo responde a una cuestión estética, sino también a una búsqueda de funcionalidad.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

El hogar de la presentadora y de Eduardo Fort se caracteriza por un estilo clásico y armónico, con detalles que transmiten elegancia. Los ambientes combinan muebles de líneas sobrias con colores neutros, creando una atmósfera cálida y familiar. La incorporación de la nueva luminaria marca un contraste con una pieza moderna que convive con la impronta tradicional.

El comedor integrado al living de Rocío Marengo se convierte así en un espacio central de la residencia, donde la iluminación juega un papel clave. La mesa ovalada de madera oscura, acompañada por sillas tapizadas en tonos claros, se complementa con la nueva lámpara colgante, logrando un equilibrio claro.

Rocío Marengo

La nueva iluminación del living de Rocío Marengo marca un antes y un después en la estética de su hogar. Con una luminaria colgante de diseño contemporáneo, dejó atrás las lámparas tradicionales para apostar por una pieza que combina funcionalidad y estilo. El resultado es un espacio moderno y elegante, donde los detalles se convierten en protagonistas.