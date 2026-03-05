La grave interna familiar que salpica a Brian Sarmiento en Gran Hermano: "Me rompió el corazón"

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica mientras participa en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En medio de la denuncia pública que realizó su expareja por la cuota alimentaria de su hija, ahora se sumó un nuevo conflicto que expone una fuerte interna familiar. Esta vez quien habló fue Iván, su hermano menor, que aseguró que fue traicionado por el exfutbolista.

Brian Sarmiento

El hermano de Brian Sarmiento rompió el silencio y expuso la grave interna familiar

La revelación se dio durante una entrevista con Mariana Fabbiani en DDM (América TV), donde Iván Sarmiento relató el distanciamiento que mantienen desde hace más de un año con Brian. Según explicó, durante mucho tiempo trabajó codo a codo con el actual participante del reality y llegó a manejar distintos aspectos de su carrera, como las redes sociales, los sponsors y las entrevistas.

“Nosotros siempre fuimos muy unidos”, contó el joven al recordar el vínculo que tenían desde chicos. Incluso explicó que, más allá de que ambos tienen otros hermanos por separado, ellos son los únicos que comparten madre y padre, lo que hacía aún más fuerte la relación.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a surgir problemas laborales y económicos alrededor del exfutbolista. Iván aseguró que la ruptura se produjo cuando su hermano empezó a responsabilizarlo por el momento profesional que atravesaba. “Él sintió que yo no estaba trabajando como antes y, literalmente, me dejó en la calle”, afirmó.

Siempre según su relato, uno de los episodios que marcó el quiebre definitivo fue un problema con un cheque que había intentado depositar para cubrir distintos gastos vinculados al trabajo que compartían. El pago fue rechazado y, desde entonces, percibió un cambio en la actitud de Brian Sarmiento hacia él: “Yo sentí como un cambio de él hacia mí”.

Ivan y Brian Sarmiento

A pesar de que intentó resolver la situación en su momento, el vínculo con el jugador de Gran Hermano nunca volvió a ser el mismo. “Yo lo idolatraba, para mí era mi ídolo”, confesó mpacto personal que le generó el conflicto. Y agregó: “Sentí que me traicionó, que literalmente me rompió el corazón”.

Ademés, el joven mencionó que durante mucho tiempo evitó hablar públicamente del tema porque la situación lo afectaba profundamente. “Yo lloraba todos los días porque estaba decepcionado”, expresó.

Brian Sarmiento suma una nueva denuncia

Estas declaraciones se suman al delicado contexto que rodea a Brian Sarmiento desde que ingresó al reality. En las últimas semanas, su expareja Tessie Poza también lo denunció públicamente por incumplimientos vinculados a la cuota alimentaria de su hija Frida.

La combinación de conflictos personales y familiares podría impactar en la imagen del exfutbolista dentro y fuera de la casa, ya que los seguidores del programa suelen reaccionar con fuerza ante este tipo de controversias. Mientras tanto, Brian Sarmiento continúa dentro del juego, ajeno a las repercusiones que generan estas declaraciones en el exterior.