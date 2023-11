Javier Milei ganó el Balotaje frente a Sergio Massa y prepara su gabinete para asumir el próximo 10 de diciembre a la presidencia de la Nación. El nuevo mandatario le ofreció a Marina Calabró un puesto en el nuevo gobierno, pero la periodista lo rechazó.

Ángel De Brito reveló en LAM que la periodista recibió una propuesta del nuevo mandatario para formar parte del gabinete como vocera presidencial, pero que la rechazó. Marina habló con el programa y dijo: "Yo sigo laburando, estoy en La Nación, en radio Mitre y acá me quedo". "Me conocen hace muchos años y ustedes saben, no hay nada raro. Es simplemente que está en mi vida", explicó la razón por la que no quiso aceptar.

"Voy a seguir acá. Trato de no leer nada, sigo con la mía. Así que bueno son cosas que no depende de uno. Les dije que en el 2024 quiero seguir haciendo lo que hago ahora y la verdad que todo bien. Quiero seguir construyendo mi carrera como presentadora de noticias", contó los detalles la periodista.

Ángel De Brito reveló que cuando le ofrecieron el puesto Marina Calabró les agradeció, pero que no quería dejar toda su vida y carrera construida de lado. El conductor de LAM también explicó que el gobierno de Javier Milei quiere hacer un estilo norteamericano: que la vocera se contacte diariamente con la prensa respondiendo todo.

