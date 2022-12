qué pasó con Juliana Díaz tras su expulsión de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo una de las noches más picantes desde su inicio. El pasado lunes 26 de diciembre, se decidió expulsar a Juliana Díaz por incumplir las reglas del reality.

Fue él mismo quien se lo comunicó a ella y al resto de los participantes en una de las entradas en vivo del programa. Santiago Del Moro hizo una introducción y luego Gran Hermano les habló a todos mientras estaban en el living frente al televisor.

"Quiero referirme a una de las reglas esenciales que rigen en la casa. Cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien que había sido eliminado, tiene absolutamente prohibido revelar información sobre el afuera. Nada de lo que sucede en el exterior de la casa puede ser expuesto puertas adentro. Lo saben", comenzó diciendo Gran Hermano a los participantes.

Luego, señaló: "Juliana tuvo la oportunidad de volver la semana pasada gracias al voto de sus compañeros. Antes de su ingreso se le había notificado con mucha claridad acerca de esta prohibición. Sin embargo he detectado varias situaciones en donde Juliana desobedeció esta norma. Luego de reiteradas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera, envió gente a gritar diversos mensajes".

Seguido a esto, Gran Hermano contó: "Tras analizar estas situaciones, mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso luego de que fuera convocada al confesionario más de una vez para explicarle la gravedad de su conducta. Por lo tanto decidí dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva".

Finalmente, afirmó: "Juliana he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida. Muchas gracias".

La participante se levantó del sillón sorprendida y mientras iba a buscar tus cosas, Gran Hermano le dijo que debía dejarlas allí y que después ellos se ocupaban.

Qué pasó con Juliana Díaz tras ser expulsada de la casa de Gran Hermano

Según reveló Clarín, Juliana Díaz fue llevada al hotel para ser aislada antes de ser entrevistada por Santiago Del Moro en El Debate. Asimismo, la joven recuperó sus pertenencias y fue asistida por los psicólogos y los psiquiatras de la producción.

Por otra parte, la madre de la joven dijo que apenas su hija salió de la casa ella se comunicó con la producción para saber cómo estaba. "La llevaron directo a hablar con la psicóloga y la psiquiatra. Yo quise hablar con la producción porque me sentía mal, intranquila", sostuvo.

Gran Hermano: luego de la expulsión de Juliana, Maxi quiere abandonar la casa

"Me dijeron que estaba muy enojada, no caía en la cuenta de qué tan mal había hecho las cosas. No midió las consecuencias", detalló en diálogo con A la Barbarossa.