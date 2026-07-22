Avanza la causa por la muerte de Mila Yankelevich: el capitán de la remolcadora se declaró culpable

El 28 de julio de 2025, un accidente náutico ocurrido en la bahía de Biscayne, en Estados Unidos, terminó con la vida de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y de otras dos niñas: una estadounidense de 10 años y una chilena de 13. La noticia causó una profunda conmoción entre los seguidores y fanáticos de las ficciones creadas por la familia, debido a la magnitud de la tragedia. Ante esta situación, sus padres, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, iniciaron acciones legales contra Yusiel López Insúa, el capitán de la embarcación que cochó el velero, quien en las últimas horas admitió su culpabilidad por el hecho.

La causa por la muerte de Mila Yankelevich estaría llegando a momentos decisivos

A pocos días de cumplirse un año de la tragedia que volvió a conmocionar a la familia Yankelevich, la investigación por la muerte de Mila continúa avanzando y comienzan a conocerse nuevos detalles sobre el caso. En las últimas horas, surgieron elementos que cambiarían por completo el pedido de prisión de 10 años que había solicitado el fiscal.

Mila Yankelevich junto a su familia | Instagram

De acuerdo con la información publicada por el medio Miami Herald, López Insúa habría logrado la forma de reducir su condena, tras reconocer su responsabilidad en el hecho. Es por esta razón que la pena bajaría de 10 años a un año de prisión y seis meses de arresto domiciliario por el delito de “homicidio involuntario derivado de negligencia marítima”.

Asimismo, Walter Reynoso, su abogado, había señalado que el capitán se declararía culpable para no revivir la tragedia que acabó con la vida de tres niñas y evitar enfrentarse a las familias en el juicio. "Mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente devastado por la pérdida que sufrieron las tres familias", manifestó el letrado ante la prensa.

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Las pruebas que complican al capitán de la embarcación que chocó al velero en el que viajaba Mila Yankelevich.

A pesar de que los estudios toxicológicos dieron negativo, se supo que el acusado del choque que le provocó la muerte a Mila Yankelevich y a dos niñas más no tenía los sistemas adecuados de visión en el buque tales como cámaras y radares. Estos elementos representan piezas fundamentales para la navegación ya que permite detectar otras embarcaciones cerca y así extremar los recaudos.

En ese sentido, la investigación reveló que el conductor tenía el campo de visión parcialmente bloqueado por una grúa y una estructura cubierta, lo que generaba un punto ciego en su recorrido. Además, no había ninguna persona designara quien fuera la encargada de asistirlo o guiarlo durante la navegación. Como agravante, las autoridades determinaron que, al momento del impacto, se encontraba utilizando su celular, navegando por plataformas de comercio electrónico.

Por su parte, durante la presentación de las pruebas para imputar al principal responsable, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones señaló que la tragedia podría haberse evitado y responsabilizó lo ocurrido a la falta de cumplimiento de las normas elementales de seguridad en la navegación. Incluso, también remarcó que, antes del accidente, el capitán ya había protagonizado otros episodios que habían puesto en riesgo la seguridad naviera durante los días previos.

Mila Yankelevich junto a su abuela, Cris Morena | Instagram

Al momento del accidente que terminó con su vida, Mila Yankelevich tenía 7 años y se encontraba a bordo de un velero que participaba de las distintas actividades organizadas por la Youth Sailing Foundation del Miami Yacht Club, entre ellas experiencias acuáticas. La resolución final del caso se conocerá el próximo 13 de octubre de este año y, si bien los familiares de las víctimas no estuvieron presentes en la audiencia, algunos de ellos tienen previsto asistir cuando se lea la sentencia definitiva.