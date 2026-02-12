Tomás Yankelevich y Sofía Reca van a la Justicia por la muerte de Mila: “Avanzan contra la empresa”

A siete meses del trágico accidente náutico que terminó con la vida de Mila Yankelevich en la bahía de Biscayne, en Miami, sus padres, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tomaron una decisión determinante, avanzar judicialmente para que se investiguen las responsabilidades detrás de lo ocurrido.

Mila Yankelevich junto a su familia

El hecho sucedió el 28 de julio de 2025, cuando la niña de 7 años participaba de un campamento de verano del Miami Yacht Club y navegaba en un velero junto a otros chicos. La embarcación fue impactada por una barcaza propulsada por un remolcador en las cercanías de la isla Hibiscus. El velero se hundió rápidamente y la tragedia dejó una herida imposible de imaginar en las familias.

De qué se trataría la demanda

Según informó el diario The Miami Herald, la presentación judicial fue realizada por Tomás Yankelevich y Sofía Reca el 29 de diciembre e incluye también a las familias de las otras víctimas. La acción apunta contra Waterfront Construction, empresa propietaria de la barcaza involucrada en la colisión.

En el escrito, los padres de Mila Yankelevich sostienen que la embarcación de gran porte no intentó reducir la velocidad ni modificar su rumbo pese a que el impacto era inminente. Además, se señala la presunta ausencia de políticas y procedimientos de seguridad adecuados, la falta de personal debidamente capacitado, la inexistencia de vigías apropiados y la carencia de equipamiento de seguridad. También se indicó que no se habría prestado auxilio tras el choque.

Qué se sabe de la investigación

Según relata la denuncia presentada por Tomás Yankelevich y Sofía Reca, las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la bahía registraron el momento en que la barcaza impactó contra el velero. Tras el accidente, la Guardia Costera realizó pruebas de alcohol y sustancias tóxicas a la tripulación del remolcador, de la barcaza y a la instructora del velero, todas con resultado negativo. También confirmó que las niñas llevaban chalecos salvavidas.

Mila Yankelevich y Cris Morena

Mientras la investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el impacto, el proceso judicial iniciado por los padres de Mila marca un nuevo capítulo en el caso. En medio de un dolor profundo, la familia Yankelevich decidió acudir a la Justicia con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.