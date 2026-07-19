Wanda Nara denunció que entraron a robar a su casa en la final del Mundial: "La policía está cuidando de mis hijos"

Este fin de semana, Wanda Nara viajó a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial 2026. Aunque en un primer momento explicó que su presencia respondía a un compromiso laboral con una reconocida marca, la empresaria también aprovechó la ocasión para reencontrarse con su hermana, Zaira Nara, y con su expareja Maxi López, con quienes compartió la jornada en el MetLife Stadium de Nueva York.

Sin embargo, lo que prometía ser una tarde de celebración terminó convirtiéndose en un momento de gran preocupación. En pleno partido entre Argentina y España, la empresaria recibió la noticia de que delincuentes habían ingresado a su casa de Milán, donde se encontraban sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara y su contratiempo en plena final del Mundial

Este domingo 19 de julio, Wanda Nara compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de su paso por la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York. La mediática había viajado a Estados Unidos para cumplir con un compromiso laboral junto a una reconocida marca y aprovechar la oportunidad para presenciar el partido decisivo entre España y Argentina.

Durante la previa del encuentro, la conductora publicó postales junto a su hermana, Zaira Nara, Carolina "Pampita" Ardohain, Martín Migueles, el relator Pablo Giralt y el comentarista Juan Pablo Varsky. Además, mostró distintos rincones del estadio: recorrió el campo de juego, posó en las tribunas, visitó el banco de suplentes e incluso compartió hamburguesas junto a las modelos.

Wanda Nara | Instagram

Sin embargo, la jornada dio un giro inesperado en pleno desarrollo del partido. La empresaria tuvo que abandonar el estadio tras recibir un llamado desde Italia para informarle que delincuentes habían ingresado a su casa de campo en Milán. A través de sus historias de Instagram detalló lo sucedido: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán".

Poco después, llevó tranquilidad sobre su familia y aclaró que sus hijos no sufrieron heridas. "Mis hijos están bien, a pesar del gran susto", escribió, luego de confirmar el robo que sufrió su vivienda mientras ella se encontraba en Estados Unidos.

Acto seguido, Wanda Nara reveló que fue su madre, Nora Colosimo, quien la alertó sobre el episodio mientras ella se encontraba en el estadio. "Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos", explicó. Asimismo, contó que la policía italiana acudió rápidamente a su vivienda para resguardar a sus hijos tras el robo. "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos", expresó.

El mensaje de Wanda Nara | Instagram

Maxi López y Wanda Nara viajan a Italia de urgencia

Ante la gravedad del hecho, Maxi López, que se encontraba en Estados Unidos trabajando para la transmisión de Telefe de la final del Mundial 2026, decidió abandonar sus compromisos laborales para acompañar a Wanda Nara -y madre de sus hijos adolescentes- y regresar cuanto antes a Italia. El exfutbolista priorizó la situación familiar, en especial por sus hijos.

A través de sus redes sociales, la mediática confirmó que ambos comenzaron a organizar el viaje de regreso al viejo continente. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", escribió, dejando en claro el apoyo que encontró en su exesposo para afrontar este difícil momento junto a sus hijos.

Wanda Nara | Instagram

De esta manera, Wanda Nara puso fin de manera anticipada a su paso por la final del Mundial 2026 y emprendió el regreso a Italia junto a Maxi López y Martín Migueles para reencontrarse con sus cinco hijos. Tras el angustiante episodio, la prioridad pasó a ser acompañar a su familia y colaborar con las autoridades en los trámites derivados del robo que sufrió su casa de campo en Milán.