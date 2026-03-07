Sofía Reca reapareció en público a 8 meses de la muerte de su hija Mila Yankelevich

Hace 8 meses, Tomás Yankelevich y Sofía Reca atravesaron uno de los momentos más trágicos de su vida: la muerte de su hija Mila de 7 años. Desde ese entonces, la artista mantuvo un absoluto bajo perfil alejada de redes sociales y del ojo mediático. Sin embargo, en las últimas horas, reapareció en público en compañía de amigas, en uno de los lugares más lujosos de Miami.

Sofía Reca en Miami con amigas

La noticia fue brindada por el programa de streaming de la TV Pública, La Posta del espectáculo, donde Gustavo Méndez y Facundo Ventura hablaron de la aparición pública de Sofía Reca a ocho meses de la trágica muerte de su hija Mila Yankelevich. “Fue un encuentro de amigas, se la vio muy bien”, dijo el periodista destacando la buena energía con la que posó frente a cámara.

Mila Yankelevich junto a su familia | Instagram

En este marco, especificó en qué lugar se llevó a cabo la reunión: “Estuvieron en el restaurante Makoto de Miami, en Bal Harbour, en la zona norte, que es donde vive Sofía Reca con Tomás Yankelevich, y ahí está con el grupo de amigas”. Asimismo, se animaron a elaborar una teoría acerca de la inesperada salida “De a poquito, después de la tragedia, Sofía Reca está socializando un poco”.

Sofía Reca junto a sus amigas | Instagram

Una reunión llena de esperanzas

Tras el fatal accidente en el que Mila Yankeleich perdió la vida, Sofía Reca se refugió en su familia para atravesar el dolor inconmensurable. Según comentaron en el mismo programa, su reaparición fue breve y mantuvo un perfil bajo, sin realizar declaraciones ante la prensa. Aun así, la imagen comenzó a difundirse con rapidez en redes sociales y distintos medios, donde muchos resaltaron la entereza de la actriz.

Por su parte, en el plano privado, la actriz sigue adoptando el total hermetismo resguardando su intimidad y la de los suyos. Es por esta razón que se alejó incluso de las redes sociales. No obstante, una amiga de Reca compartió en una historia en su cuenta de Instagram y mostró el momento de relajación y buena compañía que atravesó la actriz después de varios meses marcados por el duelo.

Mila Yankelevich junto a su familia | Instagram

A ocho meses de la tragedia que marcó a la familia, la reaparición pública de Sofía Reca generó una fuerte repercusión y volvió a poner en primer plano la historia que conmovió al mundo del espectáculo. Aunque la intérprete continúa transitando el duelo con total discreción y rodeada de su círculo íntimo, este pequeño gesto de volver a compartir un momento con amigas fue interpretado por muchos como una señal de acompañamiento y contención. Mientras tanto, el recuerdo de Mila Yankelevich sigue presente en cada paso que da la familia, que intenta reconstruirse de a poco después de una pérdida tan profunda como inexplicable.

NB