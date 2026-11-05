Confirmaron a la primera protagonista de Frozen, el Musical, en Calle Corrientes: la figura que dará vida a Anna

Cada vez falta menos para el estreno de Frozen en el Teatro Gran Rex. El musical llegará por primera vez a Buenos Aires en mayo del 2027 y poco a poco empieza a dar a conocer a su gran elenco, que llevará el clásico moderno de Disney al escenario. Hace algunos instantes, se confirmó quién será la encargada de dar vida a Anna, una de las protagonistas de la historia que conquistó a generaciones.

Se reveló a la protagonista de Frozen, el musical

Frozen, el musical dio a conocer a una de sus grandes protagonistas: Albana Fuentes, será la encargada de dar vida a Anna. La joven de 27 años, recordada por su papel en la Sirenita, el éxito de Calle Corrientes, se prepara para interpretar a uno de los personajes más queridos de Disney, que enamoró a millones de espectadores.

Si bien todavía no se conocen más detalles sobre las otras protagonistas de la historia, también se anunció la llegada de “Frozen: camino al Musical”. Se trata de una serie, en formato documental, que se emitirá por Disney+ y ofrecerá una mirada exclusiva al detrás de escena del proceso de audiciones de las niñas que se presentan para el casting para interpretar el rol de Anna y Elsa en su infancia.

Albana Fuentes será Anna.

Todo lo que se sabe sobre Frozen, el musical

Frozen el musical se estrenará en Teatro Gran Rex en mayo del 2027. La obra llegará de la mano de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de grandes éxitos como La Sirenita de Disney, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Será una producción de gran escala que apuntará a convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año para toda la familia.

La obra está basada en la exitosa película animada de Disney, que cuenta la historia de dos princesas del reino de Arendelle. Elsa, la mayor de ellas, tiene la habilidad de crear hielo, un don que la lleva a aislarse del mundo y de quienes ama. Cuando sus poderes de descontrolan, se desata un invierno eterno, que hace que Anna emprenda la aventura de su vida para dar con el paradero de su hermana.

Frozen, el musical.

Con la confirmación de Albana Fuentes como Anna, Frozen el musical, comienza a tomar forma de cara a su desembarco en Calle Corrientes en mayo del 2027. Aunque todavía queda mucho por descubrir, las entradas ya se pueden conseguir a través de Tuentrada.com