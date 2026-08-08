Lionel Messi aterrizó en Rosario: La decisión para despedir a Jorge y el lugar donde descansará

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, la familia del capitán argentino se prepara para despedir al hombre de 68 años, quien falleció esta madrugada luego de atravesar una difícil enfermedad. En este contexto, trascendieron nuevos detalles sobre cómo será el último adiós y el lugar elegido por sus seres queridos para llevar adelante la ceremonia. Según las últimas informaciones, la despedida será de carácter íntimo y sus restos permanecerán en Rosario, la ciudad que lo vio nacer y donde construyó gran parte de su vida junto a su familia.

Así será la despedida de Jorge, el papá de Lionel Messi

La muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi, generó una profunda conmoción tanto en Argentina como en el resto del mundo. En las últimas horas, comenzaron a trascender algunos detalles sobre cómo y dónde se llevará a cabo el último adiós al hombre de 68 años. Si bien hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la familia, según informaron en TN, la despedida tendría lugar en Rosario, la ciudad donde pasó gran parte de su vida. “Casi con la confirmación de que el último adiós a Jorge Messi sería en el Parque de Descanso El Prado”, aseguraron este sábado en el canal de noticias.

Lionel Messi regresó al país para despedir a su padre. Su avión privado aterrizó este sábado 8 de agosto cerca de las 20.30 en Rosario, en el medio del hermetismo que mantiene a la familia con respecto a cómo será la despedida.

Lionel Messi llegó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo | Créditos: AFP

Lionel Messi llegó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo | Créditos: AFP

Lionel Messi llegó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo | Créditos: AFP

Según se describe en la página web del lugar elegido por la familia Messi, el predio es uno de los espacios funerarios más exclusivos de Santa Fe. Se trata de un complejo de 15 hectáreas pensado para brindar privacidad y tranquilidad a las familias en momentos especialmente difíciles, con amplios espacios verdes y diferentes sectores destinados a acompañar cada instancia de la despedida.

Cementerio El Prado en Rosario | Página web del Cementerio El Prado

Entre sus principales instalaciones se destaca un complejo velatorio de categoría premium, además de salas preparadas para brindar distintos servicios. Además, cuenta con una capilla ecuménica -un espacio donde pueden realizarse velatorios, despedidas, oraciones y/o ceremonias respetando distintas creencias-, un área de cafetería y una florería, mientras que dentro de sus dependencias funciona un sector destinado a la morgue.

Finalmente, la infraestructura se completa con estacionamiento privado dentro del predio y un sistema de vigilancia permanente. En esta línea, se supo que el complejo dispone de vehículos ecológicos para el traslado interno y maquinaria específica para el cuidado y mantenimiento de sus espacios parquizados.

Cementerio El Prado en Rosario | Página web del Cementerio El Prado

El lugar en el que descansará Jorge Messi

Durante este sábado, en el Cementerio El Prado registró una actividad inusual que estaría vinculada con los preparativos para la despedida de Jorge Messi. El lugar se caracteriza por sus amplios espacios verdes, jardines minuciosamente cuidados, espejos de agua y una arquitectura de inspiración europea, que conforman un entorno especialmente ideado para este tipo de ceremonias y el descanso eterno.

Por su parte, mientras avanzaban los preparativos, Lionel Messi emprendió el regreso desde Estados Unidos rumbo a Rosario a bordo de un vuelo privado. De acuerdo con los datos que trascendieron durante la jornada, el avión tendría previsto arribar a la ciudad santafesina cerca de las 20:30 horas, momento en el que el delantero se reencontraría con sus seres queridos para atravesar junto a ellos este difícil momento.

Cementerio El Prado en Rosario | Página web del Cementerio El Prado

El futbolista regresó a su ciudad natal para acompañar a su mamá, Celia Cuccittini, a sus tres hermanos -Sol, Rodrigo y Matías- y al resto de la familia en la despedida de Jorge, su papá quien falleció esta madrugada tras una larga enfermedad. De confirmarse el lugar, el último adiós tendrá lugar en el Cementerio El Prado, donde familiares y allegados se reunirán para despedir en una ceremonia íntima a una de las personas más importantes en la vida del ídolo argentino.