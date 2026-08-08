De Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli a Claudia Villafañe: la despedida de los famosos a Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi trascendió rápidamente a lo largo y ancho del mundo y tomó por sorpresa a todos, generando una profunda conmoción. Artistas, celebridades, cantantes y distintas figuras públicas expresaron sus condolencias y acompañaron al capitán de la Selección argentina y a su familia en este difícil momento. Entre ellos estuvieron Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y Claudia Villafañe, quienes recurrieron a sus redes sociales para enviarles mensajes de cariño y acompañamiento.

El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras la muerte de Jorge Messi

Mirtha Legrand se sumó a la ola de mensajes y muestras de cariño a Lionel Messi y toda su familia tras el fallecimiento de Jorge. A través de sus cuentas de Instagram y X (ex Twitter), la diva de los almuerzos le transmitió sus condolencias a toda la familia del delantero, en especial a Celia Cuccittini, con quien entabló una amistad. Mediante un breve texto, la conductora señaló: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”.

El mensaje de Mirtha Legrand tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

Marcelo Tinelli y su hija Cande se sumaron a las muestras de cariño

Marcelo Tinelli acompañó a Leo Messi desde el lado del dolor que genera la pérdida de un ser querido tan importante como un padre. “Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”, escribió junto a una foto del futbolista junto a Jorge y Celia.

En esa misma línea, resaltó uno de los momentos más importantes en la familia Messi: “Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar”. Finalmente, cerró su posteo con una frase que cobra fuerza desde el plano más íntimo: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

El mensaje de Marcelo Tinelli tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

Por su parte, Cande Tinelli, acompañó estas palabras del conductor y, mediante un video en el que se lo ve a los Messi abrazados en momentos clave de su carrera, añadió: “Qué noticia más fea realmente. Y, a su vez, qué hermoso ver todo lo que hizo ese padrazo. El apoyo de su hijo en su sueño, lo más preciado que tiene, miren a dónde llegaron”. Para concluir, señaló: “Qué triste despedida. Fuerza a toda su familia, especialmente a nuestro amado Leo”.

El mensaje de Cande Tinelli tras la muerte de Jorge Messi | Instagran

Claudia Villafañe y Gianinna Maradona le dieron el pésame a la familia de Jorge Messi.

En reiteradas oportunidades tanto Claudia Villafañe como Gianinna Maradona manifestaron públicamente su cariño y admiración a la familia de Lionel Messi. En esta línea, la diseñadora de eventos como Celia Cuccittini construyeron un vínculo de amistad que mantuvieron en bajo perfil. Para acompañarlos en este duelo, la exesposa de Diego Maradona escribió: ¿“Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor! ¡Que Jorge descanse en paz!". En paralelo, su hija menor, reposteó una imagen de la cuenta oficial del fallecido Diez y expresó: “Fuerza Leo, fuerza familia Messi”.

El mensaje de Gianinna Maradona tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

Ricardo Montaner dijo presente en las condolencias a la familia Messi

Ricardo Montaner y Jorge Messi compartieron una unión trazada por la amistad y por la misión de ser padres. Es por esta razón que eligió una foto de ellos dos de espaldas abrazados compartiendo una charla sobre la vida. “Cuando uno es papá, las conversas con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a que se dediquen, uno es papá y punto”, manifestó.

Acto seguido, Montaner dejó en claro su profunda fe y se refirió a las conversaciones que mantuvieron: “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando. Dios ha decidido y no hay discusión, a Él sea La Gloria y que Jorge descanse en Paz”. Finalmente, cerró su mensaje con una frase tan personal como emotiva: “Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz”.

El mensaje de Ricardo Montaner tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

Pablo Giralt, Sebastián Vignolo y Sofí Martínez despidieron a Jorge Messi

Como era de esperarse, el universo deportivo también acompañó a la familia Messi en este momento tan doloroso. Desde clubes, dirigentes y personalidades del fútbol se sumaron a los mensajes virtuales en apoyo y respeto a Lionel y todos sus seres queridos. Uno de ellos fue Pablo Giralt quien destacó la figura del trabajador metalúrgico de 68 años. “Jorge no solo era el papá de Leo, Matías, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí. Yo lo quería mucho. Hablábamos de todo y nunca jamás nuestras conversaciones iban a salir a la luz y él lo sabía. Era muy afectuoso conmigo”.

El mensaje de Pablo Giralt tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

El relator, visiblemente conmovido, afirmó: “Jorge querido, jamás te olvidaré. Familia Messi: los abrazo con todo mi corazón”. Sebastián Vignolo, en tanto, destacó el legado del patriarca y la huella que deja a través de su hijo. En su escrito, resaltó las cualidades del delantero y el orgullo que representa para su padre: “Leo el mejor de todos, buena gente, generoso, educado, familiero, nada más lindo para la memoria de un padre el haber tenido un hijo como él. Fuerza Leo”.

Finalmente, Sofi Martínez eligió despedir a Jorge Messi con un video en el que Lionel recordaba a su padre durante el último Mundial, cuando se encontraba internado. La periodista acompañó las imágenes con una emotiva frase: “Siempre seremos por y para la familia”.

De esta manera, el mundo del espectáculo, el deporte y la televisión se unió al dolor de Lionel Messi y su familia ante la pérdida de Jorge Messi. A través de mensajes, fotos, videos y recuerdos compartidos, distintas figuras públicas acompañaron al capitán de la selección argentina en este difícil momento y destacaron el legado de un padre que fue una pieza fundamental en su vida y en su camino hacia el éxito.