La frase de Leo Messi que cobra especial significado tras la muerte de Jorge: "Mi viejo estuvo siempre al lado mío"

La familia de Leo Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la muerte de Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de enfrentar una dura enfermedad. La pérdida de su papá representa un duro golpe para el delantero, que a lo largo de su vida mantuvo con él un vínculo estrecho y fundamental. La cercanía entre ambos quedó reflejada en numerosas oportunidades a través de las palabras y los gestos del futbolista, quien siempre destacó el papel que tuvo tanto en su vida siendo un niño, como en su trayectoria deportiva. Ahora, tras su partida, aquellas declaraciones adquieren un significado aún más profundo y permiten dimensionar la importancia que tuvo durante todas estos más de 20 años de carrera en el capitán.

Así era la relación de Leo Messi con su papá Jorge

La vida de Leo Messi estuvo marcada desde sus primeros años por distintos desafíos. Cuando era pequeño, fue diagnosticado con un trastorno que afectaba su crecimiento, motivo por el que sus padres decidieron buscar un tratamiento fuera de Rosario. Esa búsqueda los llevó a instalarse en España, donde siendo muy joven comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol y a construir la carrera que años más tarde lo convertiría en una de las grandes figuras del deporte mundial.

Lionel Messi y su papá Jorge | Instagram

Durante todo ese proceso, Jorge permaneció a su lado y fue una presencia fundamental en el camino de su hijo hacia el sueño de convertirse en futbolista profesional. Además de acompañarlo en cada etapa, asumió el rol de representante y se convirtió en una pieza clave en la gestión de los importantes contratos que marcaron la trayectoria deportiva y económica del goleador.

En el plano íntimo, Lionel forjó una relación muy cercana con su padre, al punto de destacar su presencia en numerosas entrevistas. Una de ellas fue la que concedió en 2007 a Radio del Plata, donde se refirió al importante lugar que ocupaba en su vida. “Mi viejo siempre estuvo al lado mío”, expresó.

Jorge no solo fue su representante, sino también su entrenador, consejero y guía a lo largo de su carrera. “Mi viejo siempre fue el más crítico conmigo, pero hoy charlamos mucho más”, reconoció en aquella oportunidad. Su acompañamiento resultó fundamental para su crecimiento y para consolidar el camino que lo llevó a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Lionel Messi y su papá Jorge | Instagram

De las adversidades, al éxito: Leo Messi destacó la presencia de Jorge en su vida

Al recordar aquellos primeros años en el Barcelona FC., cuando ambos atravesaron momentos de incertidumbre y dificultades, Leo Messi se refirió al papel que tuvo Jorge en esa etapa y destacó la manera en que enfrentaron juntos las adversidades: “Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”.

Aquel momento marcó el comienzo de una dupla inseparable que se mantuvo durante varios años. Para Lionel, la mirada de su papá tenía un valor fundamental: confiaba en su criterio y recurría a él en cada etapa de su crecimiento dentro de la cancha. “Siempre necesité la aprobación y la opinión de mi viejo. Yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa”, recordó, dejando en claro la importancia que tenía su palabra.

Lionel Messi y su papá Jorge | Instagram

Las polémicas que enfrentaron Leo Messi y Jorge: la defensa del jugador al hombre que lo acompañó siempre

Así como crecía la imagen de Leo Messi en el mundo, el nombre de Jorge iba ganando igual relevancia. Al punto tal que la prensa lo dejó en medio de polémicas a las cuales el capitán de la selección argentina salió a confrontar. “Lo metieron en el medio de muchísimas cosas, también a mí, pero una cosa es que hablen de mí que soy jugador y otra de mi papá”, remarcó. Acto seguido, sostuvo que esto representó un fuerte impacto emocional tanto para el hombre como para toda su familia: “Decían que ponía jugadores en la Selección, técnicos… Yo me puedo aislar y dedicarme a jugar, pero ellos sufren, son los que la pasan mal de verdad”.

Con el paso de los años, aquel vínculo construido desde los primeros pasos de Leo Messi en el fútbol se convirtió en uno de los pilares de su vida. Jorge estuvo presente en los momentos de mayor incertidumbre, acompañó cada decisión y fue una de las personas en las que el delantero más confió. Su partida deja un vacío imposible de dimensionar para el ídolo argentino, pero también el recuerdo de una historia padre e hijo donde el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento incondicional, valores que fueron fundamentales para alcanzar juntos el sueño que alguna vez comenzó en Rosario.