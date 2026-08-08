Así fueron los últimos días de Jorge Messi antes de su muerte: resguardo, respeto y el reencuentro con Lionel después del Mundial

Jorge Messi falleció en la madrugada de este sábado, según informó el propio El Sanatorio Centro de Rosario. La noticia de su delicado estado de salud había trascendido luego de que el propio Lionel Messi rompiera en llanto en el partido inaugural del Mundial 2026.

El llanto de Lionel Messi que despertó las alarmas

El pasado 16 de junio, Argentina derrotó a Argelia en su debut en la Copa del Mundo 2026. Fue un 3 a 0 categórico que, además, significó el primer hattrick del astro en la máxima competición de selecciones. Sin embargo, lo que bien podría haber sido un nuevo capítulo en la extraordinaria vida deportiva del mejor de todos los tiempos, terminó preocupando a todos cuando Lionel Messi no logró contener las lágrimas y habló del mal momento que pasaba su familia. Desde esa declaración, solo bastaron algunas horas para que se supiera lo que estaba ocurriendo: Jorge Messi atravesaba un difícil cuadro de salud.

El gesto de Messi despertó las alarmas.

A pesar de todo lo que había trascendido, la familia intentó guardar silencio y mantenerse al margen de las versiones, hasta que se vieron obligados a interferir. Fue después de una falsa noticia sobre el empresario de 68 años, que tuvieron que emitir un comunicado, aclarando la situación, bajando un poco la urgencia al tema y sobre todo, pidiendo respeto y consideración ante la situación que pasaban.

Una semana más tarde, el capítulo sobre la salud de Jorge Messi encontró cierto alivio. Ya sin mantener el cuadro en secreto, la familia informó que había experimentado una mejoría y que ahora volvía a su casa en Rosario, para continuar con la recuperación acompañado de sus seres queridos.

Jorge Messi, Lionel Messi y Celia Cuccittini.

Los últimos días de Jorge Messi antes de su fallecimiento

Terminado el Mundial, Lionel Messi viajó a Rosario y pudo reencontrarse con su padre. Según se pudo saber, el astro permaneció más una semana en su casa junto a su familia. Una estadía que estuvo marcada por el hermetismo, la privacidad y el resguardo de su intimidad.

Lamentablemente, aquella mejoría que había experimentado Jorge Messi no alcanzó. En los últimos días, el empresario había sido internado en el Sanatorio Centro de Rosario por complicaciones relacionadas a la enfermedad que venía atravesando. Tanto esa nueva internación como el tratamiento y lo que estaba sucediendo, permanecieron bajo estricto secreto, respetando y resguardando su situación, de la misma forma que sucedió con la estadía de su hijo en la casa.

El último parte médico publicado de Jorge Messi hace gala de esa decisión. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, escribieron.

El último parte médico de Jorge Messi

Jorge Messi murió este sábado a los 68 años, internado en Rosario. El empresario pudo reencontrarse con su hijo, Lionel Messi tras el Mundial, en un marco de amor, familia y respeto por su intimidad y los suyos. Un cuadro y una decisión que se extendieron hasta sus últimos días en la clínica