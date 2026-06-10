Gabriela Sabatini volvió a brillar en el Roland Garrós: todos lo que no se vio

Gabriela Sabatini sin dudas fue la mejor jugadora de la historia del país. Siempre bien recibida y dueña de un carisma que trasciende el tiempo, la tenista acaparó todas las miradas en el torneo Roland Garrós cuando jugó dobles con su amigo y colega brasileño, el reconocido Guga Kuerten, quien conquistó ese torneo en 1997.

“Sos luz, sos alegría y puro amor. Gracias por todo lo que transmitís”, le dijo Gaby a su gran amigo. Guga fue 66 del mundo con un revés a una mano inolvidable.

La tenista argentina jugó dobles con su amigo y colega brasilero Guga Kuerten.

Guga Kuerten, amigo de Sabatini, y sus cálidas palabras para Gaby

"Gabriela. La mejor de todas con un estilo inolvidable. Gran amiga. Gran persona”, le dedicó el tenista brasileño a la argentina, tras los elogios de Sabatini.

Sabatini y Guga en Roland Garrós. "Es la mejor", dijo él.

Divina y dueña de una silueta siempre atlética, Gabriela Sabatini también se robó la atención con su estilismo para pisar la cancha. Con total simpatía, lució pollerita verde y remera amarilla de Lacoste con su clásica vincha blanca, mientras que Kuerten, eligió un conjunto deportivo de la misma marca en color lavanda.

Gaby cautivó tanto con su talento y carisma como con su divino outfit.

Así, entre sonrisas, mutuos elogios y el mejor juego, Sabatini y Kuerten brindaron un espectáculo imperdible, que enamoró a los fanáticos del deporte. Otra vez, la tenista que se consagró como la primera campeona argentina juvenil en Paris tras vencer a la búlgara Katerina Maleeva y se transformó a partir de ahí en la mejor de todos los tiempos, volvió a cautivar a todos.