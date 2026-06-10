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Gabriela Sabatini volvió a brillar en el Roland Garrós: todos lo que no se vio

La tenista argentina acaparó miradas y sorprendió al jugar con otra estrella del tenis.

Gabriela Sabatini
Gabriela Sabatini | Caras

Gabriela Sabatini sin dudas fue la mejor jugadora de la historia del país. Siempre bien recibida y dueña de un carisma que trasciende el tiempo, la tenista acaparó todas las miradas en el torneo Roland Garrós cuando jugó dobles con su amigo y colega brasileño, el reconocido Guga Kuerten, quien conquistó ese torneo en 1997.

“Sos luz, sos alegría y puro amor. Gracias por todo lo que transmitís”, le dijo Gaby a su gran amigo. Guga fue 66 del mundo con un revés a una mano inolvidable.

Gabriela Sabatini
La tenista argentina jugó dobles con su amigo y colega brasilero Guga Kuerten.

Guga Kuerten, amigo de Sabatini, y sus cálidas palabras para Gaby

"Gabriela. La mejor de todas con un estilo inolvidable. Gran amiga. Gran persona”, le dedicó el tenista brasileño a la argentina, tras los elogios de Sabatini. 

Gabriela Sabatini
Sabatini y Guga en Roland Garrós. "Es la mejor", dijo él. 

Divina y dueña de una silueta siempre atlética, Gabriela Sabatini también se robó la atención con su estilismo para pisar la cancha. Con total simpatía, lució pollerita verde y remera amarilla de Lacoste con su clásica vincha blanca, mientras que Kuerten, eligió un conjunto deportivo de la misma marca en color lavanda.

Gabriela Sabatini
Gaby cautivó tanto con su talento y carisma como con su divino outfit.

Así, entre sonrisas, mutuos elogios y el mejor juego, Sabatini y Kuerten brindaron un espectáculo imperdible, que enamoró a los fanáticos del deporte. Otra vez, la tenista que se consagró como la primera campeona argentina juvenil en Paris tras vencer a la búlgara Katerina Maleeva y se transformó a partir de ahí en la mejor de todos los tiempos, volvió a cautivar a todos. 

 

 

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