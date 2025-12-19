Catherine Fulop: “Prefiero no hablar de mi cuñada para no ponerlo triste a Ova”

El conflicto entre Gabriela y Ova Sabatini lleva ya varios años y, aunque nunca fue expuesto públicamente por sus protagonistas, con el tiempo se fue filtrando a través de versiones, ausencias llamativas y silencios prolongados. La distancia entre los hermanos se convirtió en un tema recurrente dentro del mundo del espectáculo, especialmente luego de que trascendieran supuestos desacuerdos familiares que habrían marcado un antes y un después en el vínculo.

Gabriela Sabatini, Catherine Fulop y Ova Sabatini

En ese contexto, Catherine Fulop habló en LAM y decidió hacerlo con extrema prudencia. Lejos de alimentar la polémica, la actriz explicó por qué evita referirse a su cuñada y dejó en claro que su prioridad es cuidar el estado emocional de Ova. Sus palabras aportaron una mirada íntima sobre cómo atraviesan esta situación puertas adentro.

Cómo vive el problema familiar Ova Sabatini

Durante su charla en LAM, Catherine Fulop confirmó que el distanciamiento entre los hermanos no es reciente y que tiene “una data de dos años”. Si bien reconoció que el impacto no es el mismo que al comienzo, admitió que sigue siendo un tema sensible dentro de la familia. “Prefiero no hablar para no ponerlo más triste a él”, expresó la actriz, dejando en claro que cada palabra tiene un peso emocional concreto.

Catherine Fulop explicó que su esposo sufre profundamente esta situación, aunque no lo exterioriza de manera evidente. “Sufre mucho, mucho”, aseguró, y describió cómo se manifiesta ese dolor: “no es de hablar, se pone callado, le da medio un bajón”. Según relató en el programa, la ruptura fue inesperada, lo que volvió aún más difícil de procesar la distancia con su hermana.

La esperanza de un reencuentro familiar

A pesar del dolor, Catherine Fulop no pierde la esperanza de una reconciliación. En LAM, remarcó que siempre fueron una familia muy unida y que ese recuerdo sigue siendo una referencia emocional fuerte: “Porque la verdad siempre fuimos súper unidos. Y nosotros somos una familia muy unida”, afirmó, apelando a la historia compartida.

La foto vintage de Gaby y Ova Sabatini con Catherine Fulop

En ese marco, Catherine Fulop deslizó que la llegada de una nueva integrante a la familia podría convertirse en un puente para sanar heridas. La expectativa de que la nueva generación acerque posiciones aparece como una luz de esperanza en medio del distanciamiento.