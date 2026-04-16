El campeón del mundo que se enamoró de Gabriela Sabatini y le envío cientos de rosas

Gabriela Sabatini se convirtió en una de las solteras más codiciadas no sólo de la Argentina, sino a nivel mundial. La extenista de élite se caracterizó, desde siempre, en mantener su vida sentimental en total hermetismo. Asimismo, la excampeona del Us Open en reiteradas oportunidades escapó a los conflictos familiares que se mediatizan con su hermano Ova. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió una historia de amor que la tiene como protagonista: un carismático deportista que se enamoró de ella y le envió un centenar de rosas para conquistarla.

Gabriela Sabatini, una figura cautivadora

En los años dorados de su esplendor internacional, Gabriela Sabatini no sólo brillaba por su talento dentro de la cancha, sino también por el magnetismo que despertaba fuera de ella. Convertida en un ícono deportivo y mediático desde muy joven, su figura trascendía el tenis y ocupaba espacios en revistas, programas de televisión y titulares de todo el mundo. Su elegancia, disciplina y carisma la posicionaron como una de las deportistas más admiradas de finales de los años ochenta.

Gabriela Sabatini | Instagram

Durante esa etapa de fama creciente, Gaby se transformó en una de las figuras más buscadas por la prensa internacional. Su vida privada, sin embargo, siempre se mantuvo bajo un estricto perfil reservado. Mientras conquistaba títulos y consolidaba su prestigio como una de las mejores tenistas del circuito, también captaba la atención de celebridades y deportistas de élite que quedaban fascinados con su presencia y personalidad.

Uno de los episodios más recordados de aquella época tuvo como protagonista a un campeón del motociclismo que no pudo ocultar su admiración por la tenista argentina. Se trataba del estadounidense Kevin Schwantz, reconocido mundialmente por su talento sobre las motos y su estilo audaz en las pistas. En este marco, el piloto quedó tan impactado al verla que decidió expresar su interés de una manera tan llamativa como romántica.

Kevin Schwantz | Instagram

El romántico esto que recibió Gabriela Sabatini

El gesto que marcó esta curiosa historia ocurrió cuando Kevin Schwantz, con apenas 24 años, decidió enviarle nada menos que 500 rosas rojas. Esta acción fue interpretada por los paparazzi como una declaración pública de admiración y afecto. El campeón del mundo incluso habría reconocido ante periodistas que se sentía enamorado por Gabriela Sabatini, destacando no sólo la belleza de la deportista, sino también su historia de superación y su capacidad para inspirar a millones de personas.

Como era de esperarse, la repercusión mediática fue inmediata. Sin embargo, más allá del impacto que provocó la anécdota, no hubo señales concretas de que aquella iniciativa cargada de romanticismo se transformara en una relación sentimental. Por su parte, la respuesta de la tenista fue prudente y respetuosa. Fiel a su estilo reservado, optó por mantener la distancia y no alimentar rumores que pudieran distraerla de su carrera deportiva. El piloto, en tanto, tampoco insistió, y con el paso del tiempo la historia quedó como un dato anecdótico del deporte de élite.

Gabriela Sabatini | Instagram

Hoy, varias décadas después, aquella escena de las rosas sigue siendo recordada como una muestra del impacto que Gabriela Sabatini generaba en todo el mundo, incluso entre grandes figuras del deporte como Kevin Schuwantz. En esta línea, su figura continúa asociada a una elegancia natural y a un perfil discreto que la distinguió siempre, convirtiéndola en una leyenda admirada tanto por su talento innato como por su personalidad cautivadora.

NB