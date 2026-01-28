Ricardo Darín habló de su desconocida relación con Gabriela Sabatini: "En los veranos de Mar del Plata"

Hay cosas que uno imagina y otras sorprenden. Ricardo Darín, ícono del cine argentino, ha compartido en innumerables ocasiones su amor por el tenis, pero pocos sabían que ese lazo lo conectó de manera especial con Gabriela Sabatini, una de las figuras más resonantes del deporte nacional. En una charla distendida en Show de ESPN Tenis, el actor se iluminó al hablar de los tiempos en que la amistad y las raquetas se cruzaron en Mar del Plata.

Ricardo Darín y los veranos compartidos con Gabriela Sabatini

Ricardo Darín, hombre de pasiones, tanto delante como detrás de cámara, no escondió su alegría al recordar esos veranos en la costa argentina: “Mi relación más cercana de toda la vida fue con el ‘Gato’ Gaudio y con Gaby Sabatini. Con Gaby jugábamos mucho al pádel, porque a ella le encantaba, en Mar del Plata en los veranos”, contó con una sonrisa franca, como quien vuelve a pisar mentalmente la arena y el sol de aquellos días.

Gabriela Sabatini, Fernando Bravo y Ricardo Darín, en una postal de época

Más allá de lo meramente deportivo, la relación entre Darín y Sabatini se arraigó en la naturalidad de compartir momentos sencillos: risas después de un punto bien jugado, el desafío de la amistad frente a una red, y la complicidad que nace cuando la pasión es compartida. Darín no habla de grandes anécdotas , sino de recuerdos con calidez, como quien rememora tardes bajo el sol, conversando tanto como jugando.

Ricardo Darín, el tenis y los vínculos que dejan huella

Que un actor como Darín, cuya carrera ha sabido tocar lo más profundo de las emociones humanas, revele esta faceta íntima de su vida no es un dato menor. Su relato lo pinta riendo con amigos, pasando raquetas, y construyendo vínculos fuera del brillo de las alfombras rojas. Sabatini, por su parte, es una leyenda del tenis argentino: campeona del US Open y figura del deporte mundial, con un lugar en el Salón de la Fama del tenis internacional. En estas palabras del actor subyace algo más que nostalgia: hay un cariño genuino, una memoria compartida que trasciende categorías.

“Con Gaby jugábamos mucho al pádel”, repite Darín, como si ese detalle dijera todo sin necesidad de más explicaciones. Esa conexión inesperada entre dos figuras tan queridas, una del cine y otra del deporte, habla de la Argentina: de veranos eternos, de amistades profundas y de recuerdos que no se olvidan. Y, para Ricardo Darín, esos veranos con Gabriela Sabatini siguen siendo algo más que una simple anécdota; son partes entrañables de una vida vivida a pleno, entre personajes, pelotas y viejos amigos