La justicia peritará el celular de Ernestina Pais para rastrear si fue utilizado al momento del choque

Mientras el mundo del espectáculo sigue mostrándose conmovido ante la inesperada muerte de Ernestina Pais, la Justicia abrió un expediente para averiguar las causas exactas que provocaron la muerte de la periodista. En este sentido, además de llevar a cabo una serie de pericias en su vehículo, en las cámaras de seguridad y a través de los resultados toxicológicos, la fiscal Paula Hertrig pidió peritar su celular para rastrear si fue utilizado al momento del choque.

Las líneas de investigación que abrió la Justicia por la muerte de Ernestina Pais

Este viernes 26 de junio a las 19:24 horas, una formación del Tren de la Costa embistió al Honda City que conducía Ernestina Pais, provocándole la muerte en el acto. Según las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del municipio de San Martín, la conductora cruzó el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano de San Isidro con las barreras bajas, sin advertir que venía el tren a toda velocidad.

Ernestina Pais | Instagram

Ante este trágico episodio, la UFI descentralizada de Martínez intervino de oficio en el caso, buscando determinar con exactitud qué pasó segundos antes de que se desencadenara esta colisión fatal. Para ello, los especialistas en criminología están rastreando tres líneas de hipótesis. La primera, y la más fuerte hasta el momento, hacer referencia a una presunta imprudencia por parte de Pais al cruzar las vías con las señalizaciones de stop correspondientes. Para ello, los peritos se apoyan en las imágenes que proporcionaron las cámaras de seguridad del municipio, donde se ve cómo se produjo el choque.

No obstante, otra de las corrientes apunta a una posible falla en el sistema de frenado del vehículo. Es por este motivo que se traslada al auto al playón de la Comisaría 2da de San Isidro para ser sometido a distintas pericias accidentológicas y técnicas. Allí, los técnicos evaluarán si existió -o no- alguna falla mecánica que le impidiera a Ernestina detenerse ante la barrera baja y las alertas del sistema de señalización fonoluminosa.

Por su parte, luego de que la autopsia determinara que las causas del deceso fueron provocadas por un traumatismo craneoencefálico grave, además de una lesión en el hígado y una contusión en el bazo, daños orgánicos habituales en accidentes de tránsito provocada por golpes importantes en la zona abdominal. En esta línea, se le realizaron muestras de sangre y orina para llevar a cabo estudios toxicológicos. Estos análisis lo que buscan determinar si consumió alguna sustancia o si ingirió alcohol minutos previos al impacto. Además, las autoridades estimaron que las pruebas de laboratorio tardarán unas semanas, por lo que el caso todavía está sujeto a investigación.

Ernestina Pais | Instagram

La prueba en el iPhone de Ernestina Pais, una pieza clave en los hechos

Más allá de esperar los resultados de estas pericias, la Justicia también se centró en un elemento que podría resultar crucial en la causa: el iPhone de Ernestina Pais. Según la fiscal, en esta tercera línea de investigación se busca determinar si la comunicadora estaba utilizando su celular al momento de cruzar las vías. Si bien las imágenes dan cuenta de cómo fue el accidente, debido a la penumbra de la noche y a los vidrios polarizados del vehículo, no fue posible determinar con claridad lo que ocurría en el interior del habitáculo.

Para los forenses es crucial analizar todas las maniobras que realizó la víctima, incluso si se trató de una imprudencia al volante. En esta línea, cabe destacar que el dispositivo móvil fue encontrado en el interior del auto y que, gracias a él, se pudo determinar la identidad del cuerpo ya que, el fuerte impacto causó heridas letales que impidieron reconocer su rostro.

Cuando el personal policial llegó al lugar y verificó la patente del vehículo, logró identificar que pertenecía a Pais. A partir de esa información, los efectivos se dirigieron al domicilio de la periodista para informar a sus familiares. En ese momento, sus allegados intentaron comunicarse con ella por teléfono, pero el celular comenzó a sonar dentro del auto, confirmando finalmente la noticia de su muerte.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Cabe destacar que, apenas unos segundos antes del accidente que le costó la vida a Ernestina Pais, otro automovilista también atravesó el mismo paso a nivel con las barreras bajas. Instantes después, las imágenes muestran cómo la periodista, que circulaba por la calle paralela a las vías, avanzó sobre el cruce y fue embestida por la formación ferroviaria. Por el momento, la causa continúa siendo investigada por la Justicia y no existen conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. Las pericias buscarán establecer si el siniestro estuvo relacionado con una posible negligencia al volante, una presunta falla mecánica del vehículo, o cualquier otra hipótesis que pueda surgir durante la investigación, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio. La investigación fue clasificada como “averiguación de causales de muerte”