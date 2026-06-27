Cómo será el último adiós a Ernestina Pais: la dura decisión de su familia

La trágica muerte de Ernestina Pais sorprendió a todo el mundo del espectáculo y de la comunicación. La periodista de 54 años falleció este viernes 26 a causa de un accidente ferroviario en la localidad de Martínez. Ante la decena de mensajes y homenajes que circularon en redes sociales, sus familiares tomaron una dura decisión acerca del último adiós.

La muerte de Ernestina Pais

Este viernes, la muerte de Ernestina Pais sorprendió a todo el país ante el trágico accidente que protagonizó mientras conducía su auto de la marca Honda City. El hecho se produjo el viernes 26 en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, donde una formación del Tren de la Costa impactó contra el costado izquierdo del vehículo que manejaba la conductora. Al arribar los servicios de emergencia, constataron que ya había muerto y que se encontraba sola dentro del auto.

Ernestina Pais | Instagram

De acuerdo con el informe preliminar incorporado a la causa judicial, el deceso se produjo a raíz de las severas lesiones sufridas en la colisión entre el vehículo y el tren, en un paso a nivel ubicado en la zona de Martínez. La autopsia determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, además de una lesión en el hígado y una contusión en el bazo. Los especialistas concluyeron que estas heridas fueron las que ocasionaron su fallecimiento. La investigación fue clasificada como “averiguación de causales de muerte” y sigue en curso. Además, los peritos están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, en las que se observa los instantes previos al choque.

La principal hipótesis que sostienen los peritos es que Pais habría intentado cruzar las vías cuando las barreras del paso a nivel ya estaban bajas. No obstante, también se realizaron estudios toxicológicos con el objetivo de determinar si la comunicadora había consumido alcohol o alguna otra sustancia.

Ernestina Pais | Instagram

Así será el último adiós a Ernestina Pais

Este sábado, la familia de Ernestina Pais difundió un comunicado oficial con los detalles del velatorio de la conductora. Se informó que el domingo 28 de junio se realizará en la sala Alessandria, situada en la planta baja de Avenida Córdoba 5084, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El horario establecido será de 8 a 11:30 horas. Durante ese lapso, quienes deseen despedirla podrán acercarse para darle el último adiós y acompañar a sus seres queridos.

Luego del velatorio, el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo la inhumación. El sepelio se realizará en un entorno íntimo, acompañado por sus seres queridos y todos aquellos que acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional en los medios de comunicación y el teatro.

El Cementerio de la Chacarita es uno de los principales lugares donde descansan los restos de figuras del arte, la cultura y el espectáculo argentino, y cuenta con sectores y panteones institucionales, como el de la Asociación Argentina de Actores, donde descansan numerosos referentes del ambiente artístico. En este contexto, se prevé que allí reciba su último adiós la presentadora, quien será despedida en un espacio que históricamente ha albergado a destacadas personalidades del mundo de la comunicación y el espectáculo nacional.

Velatorio de Ernestina Pais | Instagram

De esta manera, este domingo 28 de junio se llevará a cabo el último adiós a Ernestina Pais en la casa velatoria Zuccotti Hermanos ubicada en CABA. Pese al poco tiempo que estarán abiertas las puertas de la cochería, la familia recibirá a todos aquellos que quieran despedirse de la periodista, quien supo ganarse un lugar destacado en el ámbito de la comunicación y el espectáculo.