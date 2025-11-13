Se fue Luis Ventura de MasterChef Celebrity y estallaron los memes por quién se "salvó"

MasterChef Celebrity celebró otra gala de eliminación, que tuvo como salida a Luis Ventura. El periodista presentó su plato y compitió contra Julia Calvo y Andy Chango, quienes, al igual que Ventura, recibieron duras críticas al momento de presentar su plato. A pesar de eso, el conductor fue eliminado por el jurado, al no cumplir con las expectativas, y las redes sociales no tardaron en pronunciarse. Lejos de lo que se esperaba, muchos celebraron por los salvados y estallaron los memes.

Los memes ante la eliminación de Luis Ventura

Durante el programa del 13 de noviembre, Luis Ventura, Andy Chango y Julia Calvo debían replicar platos diseñados por el chef de Tomás Treschanski. Fue así que el periodista decidió ir por una trucha confitada con curry verde y jengibre, que dejó mucho que desear. Esto lo llevó a convertirse en el eliminado de la noche, despidiéndose de todos y provocando emoción en Wanda Nara. Horas antes, había compartido en su cuenta de Instagram que sería el eliminado, por lo que los memes de redes sociales se enfocaron en los salvados.

Sorpresivamente, muchos usuarios expresaron su felicidad ante la salida de Ventura, ya que Andy Chango se había salvado. El cantante también preparó la trucha, pero su presentación generó risas entre los usuarios por el "esfuerzo" que le dio a la preparación. Es así como muchos no tardaron en replicar sus frases, y destacar las risas que provocaba cada vez que estaba enfocado en cámara. Tras la eliminación de Luis Ventura, Andy Chango se volvió el favorito de todos, y estallaron los memes al respecto.

Andy Chango: el nuevo favorito de las redes sociales.

Andy Chango se volvió el nuevo favorito de las redes sociales, tras haber sido salvado por el jurado en la última gala de eliminación. Entre bromas y platos emotivos, el cantante dejó su marca entre sus seguidores, y siguió afianzando la alianza junto a otros participantes. Es por eso que muchos no dudaron en celebrar su salvación, haciendo que la competencia con Ventura crezca, y posicionándolo en la atención mediática de los fanáticos del programa.

Luis Ventura se despidió del programa MasterChef Celebrity, tras haber expuesto con antelación su eliminación, y no cumplir con las expectativas del jurado. A pesar de esto, la competencia continúa más exigente que nunca, y los participantes se van dividiendo entre los que pueden subir al balcón y los que deben cargar con los delantales, para saber que pasarán a la próxima ronda.

