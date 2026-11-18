Mariano Chihade fue operado este miércoles 18 de noviembre en el Fleni, donde permanece internado desde el martes por la tarde. Tras la intervención, el centro médico difundió un nuevo parte sobre su estado de salud y confirmó que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y que el productor presenta una evolución favorable.

Mariano Chihade fue operado tras ser internado en el Fleni

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mariano Chihade

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones”, señala el comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución.

El parte también precisó cómo atraviesa las horas posteriores a la operación. “Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”, detallaron. De esta manera, el nuevo informe médico llevó tranquilidad luego de la preocupación que había generado la noticia de su internación.

El nuevo parte médico de Mariano Chihade

La situación se había conocido el martes 17 de noviembre por la noche, cuando Mandarina Contenidos, la productora fundada por Mariano Chihade, compartió un primer comunicado de Fleni. En ese documento se explicaba que el empresario había ingresado para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara previamente una imagen nodular.

En el primer parte, el centro médico había anticipado que el productor permanecería internado y sería sometido a una intervención quirúrgica, mientras se completaban los estudios y las evaluaciones correspondientes. También habían informado que se encontraba clínicamente estable y acompañado por sus seres queridos.

El pedido de Mariana Fabbiani tras la internación de su esposo, Mariano Chihade

En medio de la preocupación, Mariana Fabbiani se expresó a través de sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas y pedir que acompañaran a su pareja con buenos deseos. “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, escribió la conductora, que por el momento no brindó nuevas precisiones sobre la evolución del productor.