Ángel de Brito dio detalles el miércoles 18 de noviembre de 2026 sobre el estado de salud de Mariano Chihade, quien está en pareja con Mariana Fabbiani y que fue operado ese mismo día en Fleni. El conductor abordó el tema en Ángel responde, su programa de streaming en Bondi, y también se refirió a la decisión que tomó la presentadora de El diario de Mariana -DDM- (América TV) frente a la internación del padre de sus hijos.

La información llegó luego del comunicado que difundió Mandarina Contenidos, la empresa que el productor fundó hace más de dos décadas y que el Grupo Octubre adquirió en las últimas semanas. El periodista repasó los estudios previos a la cirugía y anticipó cuáles serán los próximos pasos de la recuperación.

Mariano Chihade: cómo fue la operación en Fleni

Mariano Chihade entró al quirófano a las 8 de la mañana, según le contaron a Ángel de Brito familiares y gente de la productora que lo acompañan en la institución. Al aire, cuando la intervención acababa de terminar, el periodista anunció: "Recién salió del quirófano, salió todo bien".

La operación de Mariano Chihade salió bien

El fundador de Mandarina pasará unos días en terapia intensiva, de acuerdo con el conductor. Además, aclaró que eso era hasta donde podía contar y no dio más información, por tratarse de un tema de salud y privado, aunque ya se había hecho público.

Los primeros estudios neurológicos fueron el viernes 13 de noviembre, según la reconstrucción que hizo al aire. El lunes 16 le indicaron una resonancia magnética, que se realizó en una clínica donde quedó internado ante la posibilidad de una operación. Allí siguieron los controles y, al día siguiente, los médicos decidieron trasladarlo a Fleni, porque en ese centro debían intervenirlo.

Ese martes por la noche, se dio a conocer el parte de Fleni que indicaba que el paciente había ingresado para realizarse estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro, que sería sometido a una intervención quirúrgica y que se encontraba clínicamente estable y acompañado por su familia.

Mariana Fabbiani: la decisión que tomó por la salud de Mariano Chihade

Mariana Fabbiani dejó de conducir DDM por la internación de Mariano Chihade: Ángel de Brito aclaró que ese fue el motivo de su ausencia, y no otros que se habían mencionado, aunque dijo entender las especulaciones. Sobre el futuro inmediato de la presentadora, el periodista dio por hecho que no volverá a la televisión en estos días y que acompañará a su pareja en la recuperación.

En su descripción, esa etapa seguirá con el paso a una sala común y, más adelante, con el regreso a su hogar para la rehabilitación o el tratamiento que indiquen los médicos, algo que consideró muy prematuro aventurar.

Mariana Fabbiani junto a su pareja

Tras la difusión del parte, la conductora publicó un mensaje en sus historias de Instagram, que se leyó en Ángel responde. Allí agradeció las muestras de amor hacia su pareja y hacia la familia, que definió como el mayor sostén, y pidió: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará". Lo acompañó con los emojis de unas manos en oración y un corazón rojo.

Mariano Chihade, padre de Matilda y Máximo, pasará unos días en terapia intensiva tras la operación del 18 de noviembre en Fleni, y Mariana Fabbiani se dedicará a acompañarlo en la recuperación, lejos de la televisión, según anticipó Ángel de Brito en Bondi.