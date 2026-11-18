Mariana Fabbiani rompió el silencio tras la operación a la que tuvo que ser sometido el padre de sus hijos, Mariano Chihade. La conductora, se expresó a través de sus redes sociales para dar un panorama más certero sobre la situación, agradecer a quienes le brindaron su apoyo y lanzar un pedido muy claro para todos aquellos que quieren ayudar a la familia en este momento tan delicado.

El estado de salud de Mariano Chihade

En la noche del martes, se conoció la noticia de que Mariano Chihade, el padre de los hijos de Mariana Fabbiani, tenía que ser operado. En el parte médico, publicado por su propia productora, se detallaba que el empresario había asistido al Fleni, sede Belgrano, para realizarse estudios programados, “en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade.

Si bien explicaban que se encontraba clínicamente estable, y acompañado por la familia, también marcaban que debía ser sometido a una intervención quirúrgica. “Se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, añadían.

El parte médico de Mariano Chihade.

Ante esta situación, la preocupación en torno al estado de salud de la pareja de Mariana Fabbiani, comenzó a crecer. Algo que derivó en muestras de apoyo y cariño, tanto para el empresario como para la conductora.

La palabra de Mariana Fabbiani y el pedido por la salud de su pareja

En horas del mediodía de este miércoles, llegó la primera declaración oficial por parte de la familia. Fue Mariana Fabbiani quien, tras la operación, se expresó a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de la gente y lanzando un pedido para todos aquellos que la siguen.

“Queremos agradecer profundamente las nuestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, comenzó escribiendo en sus historias de su cuenta de Instagram. Luego agregó: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”.

El posteo de Mariana Fabbiani

Tras esa primera historia, la conductora subió una imagen significativa. En ella se puede ver una estampita de la Virgen Desatanudos, con una inscripción que reza: “Nuestra señora que desata los nudos”.

La foto que Mariana Fabbiani compartió en sus redes sociales

De esta manera, Mariana Fabbiani rompió el silencio sobre el estado de salud de su esposo, Mariano Chihade y llevó un mensaje de agradecimiento hacia quienes la apoyaron. Además, dejó un pedido muy significativo de cara a lo que viene.

El nuevo parte médico sobre la salud de Mariano Chihade

En horas de la tarde de este miércoles, Fleni difundió un nuevo parte médico para actualizar el estado de salud de Mariano Chihade. Según informó la institución, el productor fue intervenido quirúrgicamente en la sede Belgrano y la operación se desarrolló sin complicaciones.

“Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”, detallaron en el comunicado fechado el 18 de noviembre y firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano del centro de salud.

El nuevo parte médico de Mariano Chihade

De esta manera, el nuevo informe médico aporta un panorama alentador sobre la evolución del empresario, luego de la preocupación que había generado la noticia de su internación y la necesidad de una intervención quirúrgica. Por el momento, no se brindaron más precisiones sobre el procedimiento realizado.