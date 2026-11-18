Mariana Fabbiani y Mariano Chihade están en pareja desde 2006 y, en estas dos décadas, formaron una familia con dos hijos sin casarse nunca. La conductora y el productor comparten el trabajo en El diario de Mariana, el magazine que ella conduce y que produce Mandarina Contenidos, la empresa que él fundó en 2005 y que en 2026 pasó a manos del Grupo Octubre.

El vínculo empezó en un canal de televisión, creció con proyectos en común y atravesó rumores de crisis. En los últimos días, los dos volvieron a ser noticia: el martes 17 de noviembre, el productor ingresó en el Fleni, sede Belgrano, para realizarse estudios que estaban programados a partir de un hallazgo previo en una resonancia magnética de cerebro. Continuará internado y será sometido a una operación.

Cómo empezó la historia de amor de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Mariana Fabbiani conoció a Mariano Chihade en América TV. Según recordó ella en 2023, él ocupaba un cargo en la señal y la periodista trabajaba en el programa RSM, el ciclo que ella encabezó desde 2005. A ella le gustó de entrada, pero no empezaron a salir porque estaban en el mismo ámbito laboral.

Mariano Chihade, de saco azul, y Mariana Fabbiani, con un vestido negro, en un evento nocturno.

El acercamiento se dio cuando él ya había dejado ese puesto. Un año más tarde, la citó para hablar de un supuesto proyecto de radio que, en palabras de ella, era una excusa. Conversaron durante dos horas y ahí quedó claro el interés de los dos. La relación comenzó en 2006, un año después de la separación de la presentadora y Gastón Portal, con quien había estado casada entre 2003 y 2005.

Durante los primeros meses se cuidaron de los paparazzi, ya que a él, de perfil muy bajo, no le gustaba la exposición que traía la fama de ella. Después llegaron Matilda, el 4 de mayo de 2010, y Máximo, en septiembre de 2014. En junio de 2021, al cumplir quince años de relación, ella lo saludó en Instagram y lo llamó su gran cómplice.

Sobre la decisión de no pasar por el Registro Civil, ella habló en una entrevista con Infobae, en 2015: "Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural". En esa charla contó que la idea aparecía en casa por un pedido de Matilda, que entonces soñaba con una fiesta de casamiento y quería llevar los anillos.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, junto a sus dos hijos, en una playa con palmeras.

La productora de él está detrás de El diario de Mariana (DDM) desde el estreno, en 2013. El ciclo se emitió por eltrece hasta 2019 y regresó el 17 de julio de 2023 por América. En aquella entrevista de 2015, ella sostuvo que cada uno respetaba el rol del otro, que ella no se metía en la producción y que eligieron trabajar juntos aun teniendo la posibilidad de no hacerlo.

En la despedida del programa en Eltrece, el 30 de diciembre de 2019, el productor le habló al aire y la definió como la mejor conductora del país. En octubre de 2024, al recibir el Martín Fierro del Cine a mejor serie por El amor después del amor, la ficción sobre Fito Páez que Mandarina hizo para Netflix, la nombró en su discurso: "Dedicárselo a mi compañera, mi amor. A mis hijos, Mati y Maxi".

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: rumores de crisis, perfil bajo y una familia establecida

Mariana Fabbiani enfrentó en junio de 2024 versiones de separación de Mariano Chihade. Al volver de un viaje a Nueva York con su hija mayor, aclaró que no quería hablar frente a la cámara y luego reveló: "No estoy separada. Estoy con mucho trabajo", antes de agradecer la preocupación de quienes le preguntaban.

La pareja disfrutando de los momentos juntos.

El sábado 25 de octubre de 2025, los 15 de Matilda se celebraron en el Alvear Icon, con una ambientación en tonos plateados. La anfitriona lució, al igual que su madre, Silvia Mores, y la homenajeada, un vestido de ese color hecho a medida por Gabriel Lage, y en un tramo de la noche subió a la cabina del DJ.

El 1 de diciembre de ese año, el empresario se refirió a su perfil bajo en Ángel responde, el ciclo de Ángel de Brito en Bondi. Contó que todavía le cuesta salir con ella porque prefiere el anonimato, la describió como "lo más terrenal del mundo" y recordó que, cuando una mujer lo reconoció a la salida de un restaurante como el marido de la presentadora, les mandó un audio a ella y a los chicos.

El 21 de junio de 2026, por el Día del Padre, la conductora saludó en Instagram a su papá, Alfredo Fabbiani, y al padre de sus hijos, con imágenes familiares. En el texto escribió que paternar va más allá del vínculo biológico: es estar presente, acompañar, sostener, cuidar, poner límites y construir un lugar seguro para el otro.

Mariano Chihade, productor y fundador de Mandarina Contenidos, sentado en un restaurante.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade llegaron a los veinte años de pareja con dos hijos adolescentes y El diario de Mariana todavía en el aire. En todo ese tiempo nunca firmaron una libreta de casamiento, y ella aclaró hace más de una década que no era una deuda pendiente: si algún día se casan, será una celebración en familia.