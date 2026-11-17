La salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, generó preocupación luego de que Mandarina Contenidos, la productora que fundó el empresario, compartiera en sus redes sociales un parte médico de Fleni. El comunicado, con fecha de este martes 17 de noviembre, informó que el productor permanece internado en la sede Belgrano del centro de salud y que será sometido a una intervención quirúrgica.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Qué dice el parte médico sobre el estado de salud de Mariano Chihade

Según detalló la institución, Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, ingresó para realizarse estudios programados a partir de una imagen nodular que había sido identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro. El documento lleva la firma del doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni.

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, señala el parte médico. De esta manera, el centro de salud confirmó que el procedimiento forma parte de los próximos pasos de su atención, aunque no brindó precisiones sobre el tipo de intervención ni sobre cuándo se realizará.

El parte médico de Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani

Uno de los datos destacados del comunicado es que el productor se encuentra “clínicamente estable y acompañado por su familia”. Esa fue la información que la productora decidió hacer pública a través de sus canales oficiales, en medio de la preocupación por su estado de salud.

Mariano Chihade es uno de los nombres detrás de Mandarina Contenidos, compañía que fundó en 2005 y que desarrolló distintos formatos de entretenimiento, ficción y actualidad para la televisión argentina. A lo largo de su trayectoria estuvo al frente de proyectos como El diario de Mariana, DDM y LAM -todos ellos emitidos por América TV-, entre otras producciones.

Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani y fundador de Mandarina

En el plano personal, está en pareja con Mariana Fabbiani, con quien formó una familia y tiene dos hijos, Matilda y Máximo. Hasta el momento, ni la conductora ni ningún integrante de su familia realizaron declaraciones sobre la salud del productor. Por ahora, el parte difundido por Fleni es la única información oficial disponible y se esperan novedades sobre su evolución en las próximas horas.